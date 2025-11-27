Tuyệt đối không cung cấp thông tin thuộc bí mật nhà nước cho các nền tảng AI công cộng

TPO - Theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nguyên tắc bảo mật là trên hết. Phải có ý thức phân loại mức độ nhạy cảm của thông tin trước khi đưa vào AI. Tuyệt đối không cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các nền tảng AI công cộng, không rõ nguồn gốc.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng.

Hướng dẫn hướng tới việc phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Đồng thời, việc này góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của các cơ quan Đảng trong ứng dụng khoa học công nghệ.

Chuẩn hóa phương pháp làm việc với AI, hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, xây dựng các cơ quan Đảng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ảnh minh hoạ.



Về yêu cầu, hướng dẫn nêu rõ, việc sử dụng AI phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi thông tin, sản phẩm do AI tạo ra phải được cán bộ, đảng viên kiểm chứng, thẩm định, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung trước khi sử dụng hoặc ban hành.

Hướng dẫn nhấn mạnh, tuyệt đối không lạm dụng, phụ thuộc vào AI. Ưu tiên sử dụng các nền tảng, giải pháp AI do Việt Nam phát triển và làm chủ (make in Vietnam) khi xử lý các dữ liệu mang tính nội bộ, nhạy cảm nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Nguyên tắc quan trọng khi sử dụng AI, theo hướng dẫn, đầu tiên, là "hỗ trợ, không thay thế": Luôn xác định AI là công cụ hỗ trợ, giúp tăng tốc và nâng cao chất lượng công việc. AI không thể thay thế tư duy phản biện, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm ra quyết định của cán bộ, đảng viên.

Bắt buộc phải kiểm chứng: Không tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ kết quả nào do AI tạo ra. Mọi dữ kiện, số liệu, trích dẫn chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đều phải được kiểm tra, đối chiếu lại từ các nguồn thông tin chính thống.

Nguyên tắc bảo mật là trên hết: Phải có ý thức phân loại mức độ nhạy cảm của thông tin trước khi đưa vào AI. Tuyệt đối không cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các nền tảng AI công cộng, không rõ nguồn gốc.

Nguyên tắc tuân thủ và trách nhiệm: Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, các chuẩn mực đạo đức, văn hoá. Cán bộ, đảng viên phải chịu trách nhiệm giải trình về quá trình và kết quả sử dụng AI trong công việc của mình.

Nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ: Tuyệt đối không sử dụng AI để sao chép, đạo văn, vi phạm bản quyền hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh trái phép từ tác phẩm được bảo hộ của người khác….