Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội đột phá trong điều trị đột quỵ não

Nguyên Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh y học Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển đổi số – mở ra những cơ hội đột phá trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng đột quỵ não.

Hội nghị do Hội Đột quỵ TP Hà Nội, Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Bạch Mai và Bộ môn Đột quỵ & Bệnh lý mạch máu não – Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế.

Hơn 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, gồm các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng và nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực đột quỵ. Nhiều chuyên gia quốc tế uy tín có mặt tại sự kiện như GS. Michael Brainin – nguyên Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), GS. Deidre Anne De Silva – Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Quốc gia Singapore, GS. Tan Kay Sin – chuyên gia hàng đầu về lipid và dự phòng đột quỵ Malaysia…

img-0221.jpg
Nhiều đại biểu quốc tế tham dự hội﻿ nghị.

Đột quỵ – Gánh nặng sức khỏe và hành động quốc gia

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh: “Đột quỵ vẫn là một trong ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Mỗi năm có hơn 220.000 ca mắc mới, với tỷ lệ tử vong khoảng 11%. Giảm gánh nặng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống y tế – từ dự phòng, cấp cứu, điều trị đến phục hồi chức năng”.

Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế xác định giai đoạn 2026–2035 là thời kỳ tăng tốc triển khai Chương trình Phòng chống đột quỵ quốc gia, hướng tới mục tiêu “Mỗi người dân được tiếp cận điều trị đột quỵ trong thời gian vàng”. Chương trình tập trung xây dựng mạng lưới trung tâm đột quỵ đạt chuẩn, tăng cường năng lực cấp cứu – hồi sức – phục hồi, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc người bệnh.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chuyên ngành, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế, mở rộng mạng lưới đột quỵ trên toàn quốc cả về quy mô và chất lượng.

img-0220.jpg
PGS.TS Mai Duy Tôn – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh viện Bạch Mai tự hào là nơi hình thành và phát triển Trung tâm Đột quỵ đạt chuẩn Advanced Stroke Center do Tổ chức Đột quỵ Thế giới công nhận – trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn này”.

Năm 2025 cũng đánh dấu 5 năm thành lập Trung tâm Đột quỵ Bạch Mai (9/11/2020 – 9/11/2025) – hành trình tuy không dài nhưng đầy nỗ lực. Trung tâm không chỉ cứu sống hàng nghìn người bệnh mà còn trở thành địa chỉ trọng điểm trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế về đột quỵ.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng khẳng định: “Hội nghị lần này không chỉ cập nhật các tiến bộ khoa học mới nhất về tiêu huyết khối, can thiệp nội mạch, hồi sức, dự phòng và phục hồi sau đột quỵ mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và các nước”.

Kỷ nguyên số – Hướng tới điều trị cá thể hóa và toàn diện

PGS.TS Mai Duy Tôn – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội cho biết chủ đề hội nghị “Kỷ nguyên số trong đột quỵ não: từ quản lý toàn diện tới cá thể hoá” phản ánh tầm nhìn hiện đại và nhân văn của y học Việt Nam.

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn mà trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và y học chính xác trở thành công cụ quan trọng giúp bác sĩ không chỉ điều trị mà còn dự phòng và cá thể hóa chăm sóc cho từng bệnh nhân”, TS Tôn nhấn mạnh.

PGS.TS Mai Duy Tôn cũng giới thiệu Chương trình quốc gia phòng chống đột quỵ 2025–2035, trong đó Việt Nam lần đầu tiên phát triển “Trợ lý AI chuyên biệt về đột quỵ não” – công cụ hỗ trợ bác sĩ tuyến cơ sở trong chẩn đoán, phân tích hình ảnh và ra quyết định điều trị theo thời gian thực, đồng thời kết nối bệnh nhân – bác sĩ – trung tâm đột quỵ trên nền tảng số.

Dưới vai trò Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội, ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế xây dựng mạng lưới đột quỵ đạt chuẩn khu vực, mở rộng các chương trình đào tạo, nghiên cứu đa trung tâm, và khuyến khích ứng dụng AI, Big Data trong mọi khâu từ dự phòng đến phục hồi, với mục tiêu “thời gian vàng – cơ hội vàng – sự sống vàng”.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các chuyên đề tập trung thảo luận về những tiến bộ mới trong y học hiện đại: ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị cá thể hóa, kỹ thuật can thiệp nội mạch, tiêu huyết khối, hồi sức, phục hồi chức năng và phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 nhằm rút ngắn “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Bên cạnh đó là các phiên dành riêng cho điều dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, dinh dưỡng và phục hồi sau đột quỵ.

Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2025 không chỉ là sự kiện khoa học mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đổi mới, hợp tác và nhân văn của y học Việt Nam trong thời đại số – nơi trí tuệ nhân tạo đồng hành cùng bác sĩ, công nghệ phục vụ con người, và sự sống được hồi sinh bằng tri thức, nỗ lực và lòng nhân ái – với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đột quỵ”.

Nguyên Hà
#Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2025 #Chuyển đổi số trong y học #Ứng dụng AI trong chẩn đoán đột quỵ #Hợp tác quốc tế về đột quỵ #Chương trình phòng chống đột quỵ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục