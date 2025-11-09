Trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội đột phá trong điều trị đột quỵ não

TPO - Ngày 8/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh y học Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển đổi số – mở ra những cơ hội đột phá trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng đột quỵ não.

Hội nghị do Hội Đột quỵ TP Hà Nội, Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Bạch Mai và Bộ môn Đột quỵ & Bệnh lý mạch máu não – Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế.

Hơn 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, gồm các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng và nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực đột quỵ. Nhiều chuyên gia quốc tế uy tín có mặt tại sự kiện như GS. Michael Brainin – nguyên Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), GS. Deidre Anne De Silva – Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Quốc gia Singapore, GS. Tan Kay Sin – chuyên gia hàng đầu về lipid và dự phòng đột quỵ Malaysia…

Nhiều đại biểu quốc tế tham dự hội﻿ nghị.

Đột quỵ – Gánh nặng sức khỏe và hành động quốc gia

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh: “Đột quỵ vẫn là một trong ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Mỗi năm có hơn 220.000 ca mắc mới, với tỷ lệ tử vong khoảng 11%. Giảm gánh nặng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống y tế – từ dự phòng, cấp cứu, điều trị đến phục hồi chức năng”.

Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế xác định giai đoạn 2026–2035 là thời kỳ tăng tốc triển khai Chương trình Phòng chống đột quỵ quốc gia, hướng tới mục tiêu “Mỗi người dân được tiếp cận điều trị đột quỵ trong thời gian vàng”. Chương trình tập trung xây dựng mạng lưới trung tâm đột quỵ đạt chuẩn, tăng cường năng lực cấp cứu – hồi sức – phục hồi, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc người bệnh.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chuyên ngành, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế, mở rộng mạng lưới đột quỵ trên toàn quốc cả về quy mô và chất lượng.

PGS.TS Mai Duy Tôn – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh viện Bạch Mai tự hào là nơi hình thành và phát triển Trung tâm Đột quỵ đạt chuẩn Advanced Stroke Center do Tổ chức Đột quỵ Thế giới công nhận – trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn này”.

Năm 2025 cũng đánh dấu 5 năm thành lập Trung tâm Đột quỵ Bạch Mai (9/11/2020 – 9/11/2025) – hành trình tuy không dài nhưng đầy nỗ lực. Trung tâm không chỉ cứu sống hàng nghìn người bệnh mà còn trở thành địa chỉ trọng điểm trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế về đột quỵ.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng khẳng định: “Hội nghị lần này không chỉ cập nhật các tiến bộ khoa học mới nhất về tiêu huyết khối, can thiệp nội mạch, hồi sức, dự phòng và phục hồi sau đột quỵ mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và các nước”.

Kỷ nguyên số – Hướng tới điều trị cá thể hóa và toàn diện

PGS.TS Mai Duy Tôn – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội cho biết chủ đề hội nghị “Kỷ nguyên số trong đột quỵ não: từ quản lý toàn diện tới cá thể hoá” phản ánh tầm nhìn hiện đại và nhân văn của y học Việt Nam.

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn mà trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và y học chính xác trở thành công cụ quan trọng giúp bác sĩ không chỉ điều trị mà còn dự phòng và cá thể hóa chăm sóc cho từng bệnh nhân”, TS Tôn nhấn mạnh.

PGS.TS Mai Duy Tôn cũng giới thiệu Chương trình quốc gia phòng chống đột quỵ 2025–2035, trong đó Việt Nam lần đầu tiên phát triển “Trợ lý AI chuyên biệt về đột quỵ não” – công cụ hỗ trợ bác sĩ tuyến cơ sở trong chẩn đoán, phân tích hình ảnh và ra quyết định điều trị theo thời gian thực, đồng thời kết nối bệnh nhân – bác sĩ – trung tâm đột quỵ trên nền tảng số.

Dưới vai trò Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội, ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế xây dựng mạng lưới đột quỵ đạt chuẩn khu vực, mở rộng các chương trình đào tạo, nghiên cứu đa trung tâm, và khuyến khích ứng dụng AI, Big Data trong mọi khâu từ dự phòng đến phục hồi, với mục tiêu “thời gian vàng – cơ hội vàng – sự sống vàng”.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các chuyên đề tập trung thảo luận về những tiến bộ mới trong y học hiện đại: ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị cá thể hóa, kỹ thuật can thiệp nội mạch, tiêu huyết khối, hồi sức, phục hồi chức năng và phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 nhằm rút ngắn “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Bên cạnh đó là các phiên dành riêng cho điều dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, dinh dưỡng và phục hồi sau đột quỵ.

Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2025 không chỉ là sự kiện khoa học mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đổi mới, hợp tác và nhân văn của y học Việt Nam trong thời đại số – nơi trí tuệ nhân tạo đồng hành cùng bác sĩ, công nghệ phục vụ con người, và sự sống được hồi sinh bằng tri thức, nỗ lực và lòng nhân ái – với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đột quỵ”.