Pháp luật

Xử phạt 8 cán bộ, đảng viên vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước

Hoàng Dương
TPO - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh vì có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc lưu giữ, soạn thảo tài liệu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất thông tin mật. Một số trường hợp bị lập biên bản ngay tại đơn vị khi kiểm tra đột xuất.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Công an tỉnh nhấn mạnh: công tác bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, đồng thời là nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân. Những hành vi như tự ý sao chụp, phát tán, đăng tải lên mạng xã hội hoặc lưu trữ tài liệu trong điều kiện không bảo đảm an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh cùng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước. Việc xử lý 8 trường hợp vi phạm lần này được coi là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở toàn hệ thống phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong tiếp cận, quản lý và sử dụng thông tin mật.

Thời gian tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hoàng Dương
