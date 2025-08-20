Sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

TPO - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của đất nước, mang tính chất chính trị, lịch sử, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị với yêu cầu đặt ra phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm tập trung tại khu vực Ba Đình, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều đoàn khách quốc tế. Đây cũng là địa bàn trọng yếu về an ninh quốc gia, bởi vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, với vai trò nòng cốt, đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội… tiến hành khảo sát địa bàn, phân tích tình hình an ninh trật tự, nhận diện nguy cơ tiềm ẩn để xây dựng phương án bảo vệ sát thực tế.

Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội hình luyện tập.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh – Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết: “Trên cơ sở khảo sát và đánh giá tình hình, đơn vị đã xây dựng các phương án bảo vệ nhiều vòng, nhiều lớp; bố trí lực lượng tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc. Các tổ mũi tác chiến được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại, giám sát toàn bộ khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm. Mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy và hiệp đồng xử lý tình huống”.

Để nâng cao khả năng tác chiến, đơn vị đã xây dựng các kịch bản bảo vệ, tổ chức tập luyện thuần thục, diễn tập hiệp đồng giữa các tổ, mũi; báo động chiến đấu cấp Trung đoàn; rà soát, bảo dưỡng toàn bộ vũ khí, phương tiện, trang thiết bị đặc chủng, sẵn sàng sử dụng trong mọi tình huống đột xuất.

Đội hình d iễn tập giải cứu con tin.

Song song với công tác chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt chú trọng công tác chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện. Thiếu tá Tạ Phương Thảo – cán bộ Trung đoàn chia sẻ: “Được trực tiếp tham gia bảo vệ một sự kiện trọng đại của đất nước, chúng tôi vô cùng tự hào, đồng thời xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, sự chủ động, quyết tâm của tập thể chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đến thời điểm hiện tại, Trung đoàn Đặc nhiệm đã hoàn tất mọi phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện. Tất cả đều sẵn sàng góp phần cùng toàn lực lượng Cảnh vệ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.