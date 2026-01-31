Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 30/1, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, sau hơn 4 tháng khởi công (từ tháng 8/2025) đến nay dự án đang thi công tổng thể trên tất cả các gói thầu và đạt khoảng 10% khối lượng xây lắp. Mặc dù thi công trong địa hình sông nước và điều kiện giá vật liệu xây dựng biến động liên tục nhưng các nhà thầu vẫn huy động máy móc, phương tiện hiện đại nhất, đẩy nhanh thi công đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Dự án cầu Ngọc Hồi có tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, tổng có bề rộng 38,3m (gồm cả phần neo dây văng), đảm bảo 8 làn xe trong đó có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Cầu nằm trên đường Vành đai 3,5 và là điểm kết nối trực tiếp thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, trong đó điểm đầu tại địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội; điểm cuối dự án địa bàn xã Bát Tràng (Hà Nội) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng, thời gian thực thi công, hoàn thành từ năm 2025 - 2028.