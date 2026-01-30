Bí thư Vĩnh Long: Không để phiền hà trong giải quyết việc của dân

TPO - Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc, chậm trễ, phiền hà trong giải quyết công việc của nhân dân.

Khẳng định trên được ông Trần Văn Lâu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - đưa ra tại chương trình họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 30/1.

Ông Lâu ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng qua 96 năm thành lập (3/2/1930-3/2/2026), thành tựu của đất nước và tỉnh Vĩnh Long đã đạt được.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Nói về định hướng phát triển năm 2026, ông Trần Văn Lâu cho biết đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Thời điểm này đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm và hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, quyết tâm thực hiện đạt tăng trưởng từ 10% trở lên.

Ông Lâu đề nghị các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Với công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, làm việc thiếu hiệu quả.

Cùng với đó, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp, quy trình xử lý công việc, bảo đảm “trên dưới đồng lòng - dọc ngang thông suốt”.

"Xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc, chậm trễ, phiền hà trong giải quyết công việc của nhân dân", ông Lâu lưu ý.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.096 đồng chí (tặng 1.086 đồng chí, truy tặng 10 đồng chí). Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Huy hiệu Đảng cho 56 đồng chí từ 60 tuổi Đảng trở lên và các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các Ủy viên Trung ương Đảng khóa mới của tỉnh.