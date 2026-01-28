Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hành trình về địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
TPO - Tỉnh Đoàn Vĩnh Long và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026), chương trình Xuân tình nguyện năm 2026, tặng quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, sinh viên đã tham gia hành trình tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long, như bảo tàng tỉnh, Văn Thánh Miếu Vĩnh Long và Cửa Hữu Thành Long Hồ.

Hành trình về các địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Vĩnh Long.

Tại mỗi điểm đến, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên được tìm hiểu, ôn lại lịch sử hình thành, giá trị văn hóa - lịch sử của từng di tích, món đồ. Qua đó nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần hiếu học và bản sắc văn hóa của quê hương Vĩnh Long.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề: Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, sinh viên.

Các câu hỏi được xây dựng phong phú, từ kiến thức lịch sử, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ đến những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã trao các phần thưởng ý nghĩa cho những thí sinh xuất sắc, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, tìm hiểu lịch sử dân tộc trong đoàn viên, sinh viên.

Bên cạnh đó, nhân dịp chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng nhà tài trợ đã trao tặng 30 phần quà Tết và học bổng cho 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, qua chương trình để bồi đắp lòng yêu nước qua những trang sử hào hùng của đất nước. Cùng đó, chương trình còn lan tỏa hơi ấm yêu thương đến các bạn sinh viên vượt khó, để các bạn yên tâm học tập, đón Tết đầm ấm. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, sinh viên, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và giá trị nhân văn tốt đẹp của phong trào Xuân tình nguyện.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long trao giải cho thí sinh.
Đoàn viên, thanh niên và sinh viên Vĩnh Long về lại các địa chỉ đỏ để ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp thêm hiểu biết, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.
Tỉnh Đoàn, Hội sinh viên Vĩnh Long tặng quà các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tại làng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng). Người trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, từng bước đưa dân tộc Việt Nam đi tới những mùa Xuân thắng lợi.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #địa chỉ đỏ #Bác Hồ #xuân tình nguyện #sinh viên #di tích lịch sử #truyền thống

