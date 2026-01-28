Tết sẻ chia – Tết yêu thương với thiếu nhi Sơn La

TPO - Trong hai ngày 27 – 28/1/2026, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa mang tên “Tết sẻ chia – Tết yêu thương” tại các xã vùng khó khăn, biên giới.

Bác sĩ khám sức khỏe cho học sinh.

Điểm nhấn chương trình “Tết sẻ chia – Tết yêu thương” diễn ra tại Trường Tiểu học & THCS Sập Xa, xã Gia Phù.

Tại đây, Ban tổ chức đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 359 thiếu nhi; trao học bổng, áo ấm, chăn ấm, sữa và quà Tết cho học sinh; đồng thời tổ chức các sân chơi lưu động và tiệc buffet chào năm mới, mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em nhỏ vùng cao.

Các em học sinh Trường THPT Gia Phù hào hứng dự tiệc buffet chào năm mới.

Cùng với đó là chương trình là Nhạc hội Thanh niên “Chào Xuân Bính Ngọ năm 2026”, diễn ra tối 27/ 1, tại Trường THPT Gia Phù. Chương trình mang đến không khí vui tươi, ấm áp với các tiết mục ca múa nhạc chào xuân, giao lưu lửa trại truyền thống, múa xoè đoàn kết và bắn pháo hoa chào năm mới.

Tổng nguồn lực huy động cho chuỗi hoạt động đạt khoảng 200 triệu đồng, với sự đồng hành của 13 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, chị Phạm Hà Dân Huyền - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La, cho biết, chuỗi hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và thanh thiếu nhi vùng khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái.