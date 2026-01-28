Tiếp thị liên kết: Hot nhưng không phải cứ 'gắn link' rồi chờ may mắn

TPO - Chi tiêu cho tiếp thị liên kết trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, kéo theo làn sóng người trẻ gia nhập lĩnh vực này với kỳ vọng thu nhập nhanh. Tuy nhiên, khi số lượng người làm tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu dùng, thị trường tiếp thị liên kết đang bước vào giai đoạn bão hòa ở nhiều mảng dễ tiếp cận, buộc người làm nghề phải trả giá bằng sức bền, sự khác biệt và mức độ chuyên nghiệp cao hơn.

Theo Cognitive Market Research, tính riêng năm 2026, chi tiêu cho affiliate marketing (tiếp thị liên kết) tại Mỹ dự kiến chạm mốc 13,2 tỉ USD, trong khi quy mô toàn cầu có thể vượt 20 tỷ USD. Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, những nhà tiếp thị số sẽ gặp thách thức lớn để tạo ra sự khác biệt trong bối cảnh bão hòa quảng cáo các sản phẩm đại trà và kiểu nội dung “giới thiệu - review” giống nhau.

Khi số lượng tăng nhanh hơn nhu cầu của người tiêu dùng

Từ góc nhìn hậu trường, anh Phạm Hưng - người đồng hành vận hành và phát triển kênh TikTok Thy vô tri (sở hữu khoảng 700.000 người theo dõi) cho rằng sự bão hòa của tiếp thị liên kết không chỉ thể hiện ở số lượng người tham gia ngày càng đông, mà còn ở việc “miếng bánh” doanh thu bị chia nhỏ dần theo thời gian. Khi quá nhiều người cùng bán một sản phẩm, cùng sử dụng một kịch bản, một cách nói, mức độ khác biệt gần như bằng không, thì người chịu áp lực đầu tiên chính là những người làm nghề lâu năm.

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là mô hình quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp thông qua các liên kết trên nền tảng Internet.

Theo anh Hưng, ở giai đoạn đầu, chỉ cần chăm chỉ livestream, bám trend và làm đúng hướng dẫn của nền tảng là đã có thể tạo ra đơn hàng. Nhưng hiện nay, affiliate đã chuyển sang một cuộc cạnh tranh khốc liệt về sức bền, thời gian lên sóng kéo dài hơn, chi phí cơ hội lớn hơn, trong khi hiệu quả không còn tăng tương ứng.

“Cùng một khung giờ, có thể có hàng trăm livestream bán cùng một sản phẩm. Người xem có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mỗi kênh lại khó giữ được họ lâu hơn,” anh nhận định.

Anh Hưng cho rằng sự bão hòa còn thể hiện rõ ở cách các nhãn hàng siết dần chính sách hoa hồng, điều chỉnh tỉ lệ chia sẻ lợi nhuận khi nguồn cung người sáng tạo trở nên dư thừa. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn nghiêng về người làm nội dung, mà ngày càng dịch chuyển về phía nền tảng và nhà bán.

Theo anh, tiếp thị liên kết hiện nay là một nghề có mức độ đào thải ngày càng cao, đòi hỏi chiến lược dài hơi và khả năng chịu áp lực tâm lý lớn. Những người bước vào nghề với kỳ vọng nhanh chóng đổi đời rất dễ vỡ mộng, nhất là khi phải đối diện với việc làm nhiều hơn nhưng thu nhập không còn tăng tương ứng.

Chia sẻ thêm, Phạm Trần Song Thy - chủ nhân kênh TikTok "Thy vô tri" cho rằng, sự bão hòa của tiếp thị liên kết là quá trình sàng lọc khắc nghiệt, buộc người làm nghề phải nhìn lại động cơ ban đầu.

Theo TikToker này, khi số lượng creator (người sáng tạo) tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nhu cầu, người làm tiếp thị liên kết buộc phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn để đổi lấy mức hiệu quả ngày càng thấp. Những buổi livestream kéo dài hàng giờ, nhưng đơn hàng không tăng tương ứng, khiến không ít người mới nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản và bỏ cuộc.

Làm theo trào lưu, thiếu sự khác biệt

Theo TS. Phan Tấn Lực - Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế tài chính (Bình Dương), tiếp thị liên kết hiện nay chưa bão hòa hoàn toàn, vì thị trường vẫn đang tăng và các nền tảng vẫn đẩy mạnh mua sắm trên mạng xã hội. Nhưng đã bão hòa ở nhiều mảng dễ làm, nhất là các sản phẩm đại trà và kiểu nội dung “giới thiệu - review” giống nhau.

Dấu hiệu dễ thấy là cạnh tranh dày đặc, nhiều người cùng bán một sản phẩm nên phải tranh giành lượt xem và đơn hàng, khiến hoa hồng và hiệu quả giảm. Bên cạnh đó, lượt tiếp cận tự nhiên giảm, nền tảng ngày càng ưu tiên nội dung có đầu tư hoặc có quảng cáo, nên ai không biết tối ưu nội dung và phân phối sẽ khó ra đơn đều.

Thuật toán cũng thay đổi liên tục, hôm nay nội dung lên, ngày mai có thể “tụt”, nên thu nhập dễ bấp bênh nếu chỉ dựa vào một kênh hay một kiểu làm. Chưa kể người mua bây giờ kỹ hơn, họ so sánh nhiều nơi trước khi quyết định; nếu nội dung không đủ thuyết phục hoặc thiếu trải nghiệm thật thì rất khó chốt đơn, làm nhiều nhưng hiệu quả không tương xứng.

So với 5 - 7 năm trước, cạnh tranh tăng mạnh vì trước đây nhiều người còn dựa vào bài viết, nhóm cộng đồng và nội dung sống lâu; còn hiện nay nội dung ngắn lan rất nhanh, ai cũng có thể tham gia, nên bị sao chép và thay thế liên tục.

Vì vậy, dù nhiều người vào nghề, tỉ lệ kiếm được thu nhập bền vững không cao vì đa số làm theo trào lưu, thiếu khác biệt và thiếu kỹ năng đo lường, trong khi người làm bền thường là người xây được uy tín, có tệp người theo dõi tin tưởng và làm có quy trình.

Theo chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi khiến tiếp thị liên kết bị bão hòa ở một số mảng là vì ai cũng có thể tham gia rất dễ, nên số người làm tăng nhanh, nội dung dần giống nhau và khó tạo khác biệt.

Đồng thời, khi nền tảng phát triển đến một mức nhất định thì lượt tiếp cận tự nhiên giảm, muốn ra đơn đều phải biết cách làm nội dung bài bản hơn và có khi phải chi thêm cho quảng bá, nên cuộc chơi nghiêng về người làm có quy trình và nguồn lực. Thêm nữa, việc theo dõi hiệu quả và ghi nhận đơn hàng ngày càng phức tạp, khiến người mới hoặc làm nhỏ lẻ khó kiểm soát và tối ưu.

Về tác động của mạng xã hội và video ngắn, chuyên gia cho rằng, mặt tốt là rút ngắn rất nhiều hành trình mua hàng: Người xem thấy nội dung, hiểu nhanh lợi ích, có thể bấm mua ngay. Nhờ vậy, người mới cũng có cơ hội thử sức nhanh, thử nhiều sản phẩm, tìm được ngách phù hợp và tạo doanh số nếu làm đúng.

Nhưng mặt trái là tốc độ lan truyền quá mạnh khiến thị trường dễ bị “ngập” nội dung giống nhau: cùng một kịch bản, cùng một lời thoại, cùng một sản phẩm, lặp đi lặp lại. Khi người xem nhìn thấy quá nhiều, họ sẽ nhờn, ít tin hơn và lúc đó hiệu quả giảm rõ rệt. Chưa kể thuật toán thay đổi liên tục, hôm nay lên xu hướng thì có đơn, ngày mai tụt phân phối là doanh thu giảm ngay, nên ai chỉ dựa vào một kiểu nội dung hoặc một nền tảng sẽ rất bấp bênh.

"Nhiều người chọn cách giật tít, nói quá công dụng, hoặc review hời hợt không dựa trên trải nghiệm thật, miễn sao có đơn. Lâu dần, người mua mất niềm tin, họ nghi ngờ cả những nội dung thật; đồng thời tỉ lệ hoàn/hủy tăng, khiếu nại tăng, làm thương hiệu và nhà bán hàng siết chính sách hơn.

Kết quả là hệ sinh thái bị ảnh hưởng: Người làm nghiêm túc cũng khó hơn, vì phải tốn nhiều công hơn để chứng minh uy tín và thuyết phục khách hàng trong một thị trường đang mệt mỏi vì quảng cáo", TS. Lực phân tích.

Xu hướng tạo ra hệ sinh thái kênh truyền thông cá nhân nhỏ kiêm bán hàng đang thu hút nhiều bạn trẻ.

Không phải "gắn link" rồi chờ may mắn

Nếu bạn trẻ đang cân nhắc làm tiếp thị liên kết ở thời điểm hiện tại, chuyên gia cho rằng, đừng hỏi “còn kiếm được không”, mà nên hỏi mình có thế mạnh ở điểm nào, mình hiểu nhóm khách nào nhất, mình kể chuyện có thuyết phục không, mình làm nội dung theo kiểu nào, và mình có đủ kiên trì để xây uy tín hay không.

Thay vì ôm nhiều thứ, hãy chọn 1 - 2 ngách có độ sâu, khách hàng có vấn đề rõ ràng, có nhu cầu lặp lại và có thể mở rộng sang nhiều sản phẩm liên quan. Và quan trọng phải xem đây là một công việc làm nội dung có kế hoạch và có đo lường, chứ không phải chỉ đăng đường dẫn, "gắn link" rồi chờ may mắn.

Trong 3 - 5 năm tới, công việc này đòi hỏi người làm nội dung tạo niềm tin nói thật, minh bạch, chứng minh trải nghiệm, giải thích rõ vì sao sản phẩm phù hợp với ai và không phù hợp với ai. Đặc biệt là tư duy tối ưu theo số liệu, biết xem chỉ số để hiểu vì sao có người xem mà không có đơn, vì sao có đơn rồi lại hoàn, từ đó thử nhiều cách trình bày, nhiều góc nội dung và cải thiện dần.

Ngoài ra, cần làm việc được với nhà bán và thương hiệu, biết chọn sản phẩm tốt, xin mẫu trải nghiệm, thỏa thuận chính sách rõ ràng, và làm nội dung đúng chuẩn để tránh rủi ro.