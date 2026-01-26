Người trẻ nuôi lý tưởng, nêu gương trong cộng đồng

TPO - Bạn Hà Đức Cường - sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM cho rằng: Không chỉ nỗ lực lập thành tích trong quá trình học tập, rèn luyện, người trẻ cũng cần thể hiện tính nêu gương trong cộng đồng, là một quần chúng ưu tú để được kết nạp vào Đảng.

Chiều 26/1, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Diễn đàn Sinh viên TPHCM tự hào, vững tin theo Đảng. Diễn đàn diễn ra trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Nuôi dưỡng lý tưởng, là người nêu gương

Trao đổi tại diễn đàn, anh Phạm Hoàng Tấn Lộc - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM cho rằng, với thế hệ trẻ hiện nay, chủ nghĩa xã hội không còn là khái niệm lý luận khô cứng hay xa vời. Với sinh viên, chủ nghĩa xã hội trước hết là khát vọng về một đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; là con đường phát triển mà người trẻ đặt niềm tin và gửi gắm tương lai của mình.

Anh Phạm Hoàng Tấn Lộc nêu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Ngô Tùng

Theo anh Lộc, lý tưởng đó được cụ thể hóa bằng tinh thần sống có trách nhiệm với Tổ quốc, cộng đồng, gia đình và chính bản thân mỗi người, để từ đó có thể tạo dựng những thành tựu trên lĩnh vực mình theo đuổi.

Bạn Hà Đức Cường (sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM) cho biết, ông nội bạn là người lính Cụ Hồ đồng thời cũng là một đảng viên mẫu mực và chính điều này đã vun đắp cho bạn “lý tưởng đỏ”. Từ nguồn mạch đó, Cường từng bước trưởng thành qua môi trường Đội Thiếu niên Tiền phong rồi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tham gia giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường THPT khi lên cấp 3.

Không chỉ nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện, Đức Cường cho rằng người trẻ cũng cần thể hiện tính nêu gương trong cộng đồng, là một quần chúng ưu tú để có thể được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bạn Hà Đức Cường chia sẻ bày tỏ niềm tin sắt son vào lý tưởng mình đã theo đuổi.

“Khi em chạm đến lý tưởng đỏ đó ở tuổi 18 thì bản thân nhận ra mình không chỉ là một cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường, một Bí thư Đoàn trường mà còn phải là một người nêu gương, thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân trước toàn thể các bạn học sinh trong trường cũng như những người xung quanh." - Đức Cường chia sẻ.

Nữ sinh Lê Diễm Quỳnh Như chia sẻ tại diễn đàn.

Bạn Lê Diễm Quỳnh Như - sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM - kỳ vọng nhiệm kỳ mới của Đảng tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Về phần mình, Quỳnh Như mong muốn được tham gia nghiên cứu khoa học, các dự án đổi mới sáng tạo có tính ứng dụng cao, có sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đưa tri thức đi vào thực tiễn.

Nữ sinh cũng kỳ vọng khoa học và công nghệ sẽ song hành với trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn. Ở đó, thế hệ trẻ được đóng góp kiến thức, kỹ năng công nghệ để giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Cống hiến bằng tất cả trái tim, nhiệt huyết

Từ thực tiễn công tác giáo dục, rèn luyện sinh viên tại đơn vị, ThS. Trần Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một - nhìn nhận việc vào Đảng là để người trẻ không ngừng rèn luyện, có lý tưởng, ý thức với ngôi trường mình học tập, nơi mình sinh sống và cũng có ý thức, trách nhiệm với quê hương, đất nước. Từ đó cũng sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp ra cộng đồng xung quanh.

TS Phạm Ngọc Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - mong các bạn sinh viên cố gắng tuân thủ những quy định của nơi mình theo học, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động phong trào. “Khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường thì nên cống hiến bằng tất cả trái tim, nhiệt huyết. Các bạn đừng tham gia hoạt động với tâm thế sẽ nhận được lợi ích gì từ đó. Khi các bạn đủ chín thì sẽ được tổ chức trọng dụng, cất nhắc”, TS Lợi chia sẻ.

Tham dự và lắng nghe các tham luận, ý kiến của người trẻ, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết ông đặc biệt trân trọng các hoạt động nghiên cứu lý luận, diễn đàn trao đổi của sinh viên thành phố. “Chính sự tham gia chủ động, tinh thần nghiên cứu và trao đổi thẳng thắn của đội ngũ đảng viên, cán bộ trẻ và sinh viên đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho những người đi trước”, ông Trực nói.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực trao đổi cùng bạn trẻ. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Nguyễn Đức Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - nhìn nhận, trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, lý tưởng cách mạng cần được cụ thể hóa thành hành động hằng ngày của sinh viên, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần hình thành nhân cách và lý tưởng sống. Theo anh Trung, khát vọng phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và cống hiến thực chất, không mang tính hình thức hay vụ lợi cá nhân. Mặt khác, công tác phát triển đảng viên trẻ cần gắn với việc đổi mới, “mềm hóa” giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua các phong trào hành động cách mạng, những mô hình cụ thể và câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.