Tuổi trẻ Bắc Ninh đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

TPO - Ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phát động “Ngày Thanh niên hành động”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ngày 26/1, tại xã Nhân Thắng, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình "Ngày Thanh niên hành động" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình "Ngày Thanh niên hành động" được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng quà gia đình khó khăn và công trình thanh niên. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Bắc Ninh cần thể hiện quyết tâm chính trị bằng những hành động cụ thể, sản phẩm rõ ràng, hiệu quả thực chất.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tại Đại hội Tỉnh Đoàn vừa qua với tinh thần “hành động phải cụ thể, số liệu phải rõ ràng, công trình phải thiết thực”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xác định không tổ chức hoạt động mang tính hình thức, dàn trải, mà tập trung kiến tạo các công trình, phần việc thanh niên có thể đo đếm được bằng hiệu quả thực tế.

Khánh thành công trình thanh niên tặng máy tính cho trường học ở xã Nhân Thắng.

Từ yêu cầu đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh quyết định tổ chức "Ngày Thanh niên hành động" trên quy mô toàn tỉnh, đúng với tên gọi của chương trình. Trong ngày 26/1, 100% đoàn thanh niên các xã, phường đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ phát triển địa phương.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là việc tổ chức các lớp Bình dân học vụ số, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số; triển khai cao điểm cài đặt chữ ký số cho người dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu cài đặt 2 triệu chữ ký số, hướng tới đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu này theo bộ chỉ số DTI của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Khánh thành và trao tặng công trình thanh niên ở xã Nhân Thắng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh còn triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Trao tặng phòng máy tính cho thiếu nhi; thực hiện công trình Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên.

Song song với các hoạt động tổ chức đồng loạt, các địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để chủ động lựa chọn, triển khai thêm những mô hình, hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn, bảo đảm tính linh hoạt nhưng vẫn thống nhất về mục tiêu và tinh thần hành động.

Đoàn xã Sơn Động (Bắc Ninh) khánh thành công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc".

Trong khuôn khổ chương trình tại xã Nhân Thắng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng 50 suất quà cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp người dân đón Tết ấm áp hơn.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và các đơn vị tài trợ trao tặng nhiều công trình an sinh xã hội trên địa bàn xã Nhân Thắng như: công trình Thắp sáng đường quê, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hoạt động đồng hành nâng cao năng lực số cho người dân, sơn sửa nhà ở cho gia đình chính sách, với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Khám bệnh cho gia đình khó khăn và tuyên truyền phổ biến pháp luật tại chương trình.

Anh Trần Văn Đăng khẳng định, các hoạt động trong "Ngày Thanh niên hành động" đều đặt thanh niên làm chủ thể, vừa mang tính giáo dục, vừa có tính hành động cao. Thông qua những việc làm cụ thể, ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

“Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, với nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao phó, tuổi trẻ Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, sáng tạo, khát vọng cống hiến, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh”, anh Đăng nhấn mạnh.