Tuổi trẻ Thủ đô mang mùa đông ấm đến Thung Nai

TPO - Với tinh thần sẻ chia khó khăn với người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đoàn Thanh niên phường Đống Đa, Thanh Liệt và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện “Đông ấm - Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia”, tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên 3 đơn vị trao tặng 50 suất quà cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó; mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng học tập, quần áo ấm. Với nhiều hộ gia đình, đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để đón một cái Tết đủ đầy hơn.

Trao quà cho người dân tại xã Thung Nai, Phú Thọ.

Song song với hoạt động trao quà, tuổi trẻ 3 đơn vị đã khởi công và khánh thành 2 sân chơi thiếu nhi với nhiều hạng mục như: cầu trượt, xích đu, bập bênh, thang leo,… tạo nên không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em địa phương.

Công trình “Thắp sáng đường quê” dài 3km cũng được hoàn thiện, mang ánh sáng đến những con đường làng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn sinh hoạt cho người dân. Đặc biệt, công trình thanh niên “Tri thức số” đã mở thêm cánh cửa tiếp cận công nghệ, tri thức cho thanh thiếu nhi vùng cao. Tổng giá trị các phần quà và công trình trong chương trình đạt 216 triệu đồng.

Khánh thành công trình Sân chơi thiếu nhi

Không khí Xuân tình nguyện tại Thung Nai còn được hâm nóng bởi các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dành cho thiếu nhi do Đoàn Thanh niên 3 đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức.

Trao tặng các công trình thanh niên cho địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan - “địa chỉ đỏ” trên địa bàn xã Thung Nai. Trước anh linh người anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, các đoàn viên, thanh niên được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, từ đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.