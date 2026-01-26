Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Thủ đô mang mùa đông ấm đến Thung Nai

Lưu Trinh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với tinh thần sẻ chia khó khăn với người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đoàn Thanh niên phường Đống Đa, Thanh Liệt và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện “Đông ấm - Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia”, tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên 3 đơn vị trao tặng 50 suất quà cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó; mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng học tập, quần áo ấm. Với nhiều hộ gia đình, đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để đón một cái Tết đủ đầy hơn.

3xuan-tinh-nguyen.jpg
2xuan-tinh-nguyen.jpg
1xuan-tinh-nguyen.jpg
Trao quà cho người dân tại xã Thung Nai, Phú Thọ.

Song song với hoạt động trao quà, tuổi trẻ 3 đơn vị đã khởi công và khánh thành 2 sân chơi thiếu nhi với nhiều hạng mục như: cầu trượt, xích đu, bập bênh, thang leo,… tạo nên không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em địa phương.

Công trình “Thắp sáng đường quê” dài 3km cũng được hoàn thiện, mang ánh sáng đến những con đường làng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn sinh hoạt cho người dân. Đặc biệt, công trình thanh niên “Tri thức số” đã mở thêm cánh cửa tiếp cận công nghệ, tri thức cho thanh thiếu nhi vùng cao. Tổng giá trị các phần quà và công trình trong chương trình đạt 216 triệu đồng.

z7466766122927-fabe98451d08e3a8ef03aba13a3b198e.jpg
Khánh thành công trình Sân chơi thiếu nhi

Không khí Xuân tình nguyện tại Thung Nai còn được hâm nóng bởi các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dành cho thiếu nhi do Đoàn Thanh niên 3 đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức.

5xuan-tinh-nguyen.jpg
4xuan-tinh-nguyen.jpg
Trao tặng các công trình thanh niên cho địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan - “địa chỉ đỏ” trên địa bàn xã Thung Nai. Trước anh linh người anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, các đoàn viên, thanh niên được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, từ đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Ngày 16/1, tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa, Đoàn Thanh niên phường Đống Đa, Thanh Liệt và Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030. Các đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên.

Lưu Trinh
#Khởi nghiệp và kỹ năng số #Chương trình hỗ trợ vùng cao và miền núi #Thắp sáng đường quê #công trình thanh niên #Xuân tình nguyện #Thung Nai #Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục