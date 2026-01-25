Tư vấn làm việc ở nước ngoài cho hàng trăm chiến sĩ xuất ngũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hơn 300 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 của Vùng 3 Hải quân được cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp cùng các trường nghề, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026.

v3.jpg
Tư vấn hướng nghiệp cho chiến sĩ Vùng 3 Hải quân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Với nhiều nội dung thiết thực trong chương trình, hơn 300 chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 của Vùng 3 Hải quân đã được các chuyên viên của trường nghề và doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin các chính sách về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm của Trung ương và địa phương; hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật về lao động - việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.

Các chiến sĩ cũng được cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kết nối thanh niên với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị cung ứng lao động và nhà tuyển dụng; thực hiện trải nghiệm nghề nghiệp qua các mô hình ứng dụng chuyển đổi số….

Bên cạnh tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, tìm việc làm phù hợp với năng lực, sở thích bản thân, chương trình cũng là cơ hội giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe và trình độ, đáp ứng yêu cầu của nhiều ngành nghề chất lượng cao.

Đặc biệt, chương trình giúp bộ đội xuất ngũ ổn định cuộc sống, lập nghiệp; bổ sung lực lượng lao động trẻ, chất lượng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước.

