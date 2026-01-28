Tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2026

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2031 – 26/3/2026), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành hướng dẫn tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2026.

Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu vực chưa có tổ chức Đoàn tham gia sinh hoạt Đoàn; phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người Đoàn viên.

Việc tổ chức "Ngày Đoàn viên" năm 2026 giúp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có sức hút đối với đoàn viên, góp phần cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2026 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Phát huy vai trò của đoàn viên trong khu nhà trọ, khu chung cư, khu tập thể, khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp trong việc bảo vệ, gìn giữ thành quả cách mạng; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống, tham gia các hoạt động gìn giữ thành quả cách mạng như bảo vệ văn hóa, lịch sử, an ninh trật tự.

"Ngày Đoàn viên" tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu vực chưa có tổ chức Đoàn tham gia sinh hoạt Đoàn.

Theo đó, “Ngày Đoàn viên” phải được tổ chức ở những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; tập hợp, vận động đông đảo đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu tập thể, khu nhà trọ, khu nhà ở xã hội tham gia “Ngày Đoàn viên”.

“Ngày Đoàn viên” phải đảm bảo tổ chức hiệu quả, thực chất, đáp ứng nhu cầu của đông đảo đoàn viên; tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, hành động và để lại ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên. Kết hợp khảo sát, nắm chắc tình hình đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thông qua tổ chức “Ngày Đoàn viên”, đẩy mạnh thành lập tổ chức Đoàn tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn.

Muốn tổ chức "Ngày Đoàn viên", trước hết, cần xác định đối tượng tham gia; lập danh sách các khu vực nơi chưa có tổ chức Đoàn; lập danh sách đoàn viên. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành khảo sát, lập danh sách những nơi có Đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; đồng thời căn cứ tình hình thực tế để phân công các tổ chức Đoàn đảm nhận tổ chức “Ngày Đoàn viên” ở từng khu vực cụ thể.

Các tổ chức Đoàn được phân công tổ chức “Ngày Đoàn viên” liên hệ với Ban quản lý hoặc Ban quản trị (nếu có) tại các khu tập thể, khu nhà trọ, khu chung cư, khu nhà ở xã hội trên địa bàn để trao đổi, lập danh sách đoàn viên đang cư trú; liên hệ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, chủ doanh nghiệp để phối hợp, lập danh sách đoàn viên đang lao động, công tác tại đơn vị.

Các đoàn viên thể hiện lòng yêu nước tại chương trình Ngày hội Đoàn viên - Tự hào một dải non sông.

Trong đó, ưu tiên tổ chức “Ngày Đoàn viên” tại khu công nghiệp, khu chế xuất, trong khuôn viên các doanh nghiệp; khu chung cư, khu nhà ở xã hội; tại các khu di tích, địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đối với những nơi không có điều kiện về địa điểm như trên, có thể tổ chức tại nhà văn hóa trên địa bàn dân cư, nơi sinh hoạt chung của khu tập thể, khu nhà trọ, khu chung cư, khu nhà ở xã hội; tại các trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm thanh thiếu nhi địa phương.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức “Ngày Đoàn viên”; xây dựng, triển khai các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, các ứng dụng thông tin, liên lạc... với nhiều hình thức đa dạng.

Thông qua các hoạt động, phát hiện những đoàn viên tích cực, nhiệt tình, có khả năng đoàn kết, tập hợp đoàn viên và có triển vọng phát triển để xây dựng thành lực lượng nòng cốt tham gia Ban Chấp hành lâm thời khi thành lập tổ chức Đoàn.

Đoàn cấp tỉnh chỉ đạo Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập mới tổ chức cơ sở Đoàn ở những nơi đông Đoàn viên lao động, công tác nhưng chưa có tổ chức Đoàn; đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu tập thể, khu nhà trọ, khu nhà ở xã hội.