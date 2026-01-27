Tuổi trẻ Việt Nam tại LB Nga chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Cuộc thi “Em là mầm non của Đảng”, “Hành trình theo chân Bác”, chuỗi hoạt động “Sinh viên và nghiên cứu khoa học”… cùng lễ kết nạp đoàn viên mới, là một số sáng kiến, hoạt động được tuổi trẻ Việt Nam tại LB Nga triển khai nhằm hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Hưởng ứng “Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), ngày 25/1, Ban Cán sự Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức hội nghị “Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BTC

Tham dự hội nghị đại diện Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga, Ban Cán sự Đoàn - Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, cùng đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại các học viện, nhà trường ở nhiều thành phố của Nga.

Anh Mai Tùng Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Anh Mai Tùng Lâm – Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga đã nêu rõ mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, sinh viên Việt Nam tại Nga trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tổ chức Đoàn, Hội và các câu lạc bộ, đội, nhóm cần triển khai những hoạt động hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; đồng thời mở rộng kết nối với bạn bè quốc tế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam. Từ tinh thần thành công của Đại hội XIV, sinh viên Việt Nam tại LB Nga quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Ngô Thị Thu Hoài - Tham tán, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự với chủ đề “Quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững bước dưới cờ Đảng”, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và cư trú tại LB Nga.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm và các cơ sở Đoàn, Hội tại LB Nga trình bày những sáng kiến, giải pháp cụ thể bám sát theo 5 nội dung trọng tâm do T.Ư Đoàn đề ra sau Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, CLB Tiếng Việt Vui với cuộc thi “Em là mầm non của Đảng” dành cho trẻ em người Việt tại Nga; CLB Đồng hành du học Nga triển khai chuỗi hoạt động “Sinh viên và nghiên cứu khoa học”; CLB Đời sống - Hội nhập Vi Vu Đi giới thiệu chương trình “Hành trình theo chân Bác”; CLB Tình nguyện Vòng tay Việt Nga với các hoạt động an sinh xã hội và hiến máu nhân đạo.

Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm trình bày ý tưởng, sáng kiến tổ chức hoạt động. Ảnh: BTC

Dịp này, Ban Cán sự Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã trao khen thưởng Bằng khen T.Ư Đoàn và giấy khen Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.