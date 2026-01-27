Đoàn viên thanh niên vẽ sắc xuân chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Những mảng màu tươi mới, nét vẽ đầy sức sống của đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Hưng đã làm bừng sáng tuyến đường bích họa tại Trường Mầm non Nghĩa Thành, thể hiện tinh thần xung kích, tự hào của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của đất nước.
Từng nhóm đoàn viên thanh niên say sưa pha màu, phác thảo, tỉ mỉ vẽ từng nét tranh. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng sắc màu rực rỡ tạo nên một không gian lao động vui tươi, phấn khởi, đậm chất tuổi trẻ.
Sau 3 ngày thi công khẩn trương, trách nhiệm, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tính mỹ quan.