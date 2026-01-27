Đoàn viên thanh niên vẽ sắc xuân chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Những mảng màu tươi mới, nét vẽ đầy sức sống của đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Hưng đã làm bừng sáng tuyến đường bích họa tại Trường Mầm non Nghĩa Thành, thể hiện tinh thần xung kích, tự hào của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của đất nước.