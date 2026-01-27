Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đoàn viên thanh niên vẽ sắc xuân chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Ngọc Tú

TPO - Những mảng màu tươi mới, nét vẽ đầy sức sống của đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Hưng đã làm bừng sáng tuyến đường bích họa tại Trường Mầm non Nghĩa Thành, thể hiện tinh thần xung kích, tự hào của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của đất nước.

tp-13-8598.jpg
Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc﻿ lần thứ XIV của Đảng, Đoàn xã Nghĩa Hưng (tỉnh Nghệ An) đã triển khai công trình thanh niên tuyến đường bích họa với nhiều nội dung ý nghĩa, tạo không khí thi đua﻿ sôi nổi và khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng quê hương. Ảnh: Ngọc Tú
tp-4-5613.jpg
Cụ thể, các đoàn viên thanh niên﻿ xã Nghĩa Hưng đã triển khai công trình thanh niên: Tuyến đường bích họa “Nghĩa Hưng - Sắc màu tuổi trẻ” tại điểm 2 Trường Mầm non Nghĩa Thành.
tp-8-3945.jpg
Đây là công trình tiêu biểu, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên địa phương trong việc chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng﻿ bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống.
tp-1-2004.jpg
Những ngày thi công công trình, khuôn viên nhà trường như khoác lên bầu không khí rộn ràng, tươi mới.
tp-7-2055.jpg
tp-6.jpg
Từng nhóm đoàn viên thanh niên say sưa pha màu, phác thảo, tỉ mỉ vẽ từng nét tranh. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng sắc màu rực rỡ tạo nên một không gian lao động vui tươi, phấn khởi, đậm chất tuổi trẻ.
tp-9-8102.jpg
Công trình được thực hiện trên đoạn tường rào trường mầm non với diện tích khoảng 60m2, thể hiện nhiều nội dung tuyên truyền ý nghĩa như: Mừng Đảng - Mừng Xuân, hướng về biển đảo quê hương, an toàn giao thông, giáo dục lễ giáo cho trẻ em và vẻ đẹp yên bình của quê hương Nghĩa Hưng.
tp-10-91.jpg
Các đoàn viên thanh niên khẩn trương hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng trên tuyến đường bích họa.
tp-5-8999.jpg
tp-2-9221.jpg
tp-3-302.jpg
Sau 3 ngày thi công khẩn trương, trách nhiệm, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tính mỹ quan.
tp-11-9913.jpg
Không chỉ mang lại diện mạo mới cho khuôn viên Trường Mầm non Nghĩa Thành, tuyến đường bích họa còn góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện với trẻ nhỏ; đồng thời trở thành điểm nhấn văn hóa, giáo dục trực quan sinh động cho học sinh và phụ huynh.
tp-12-5933.jpg
Việc hoàn thành công trình thanh niên “Nghĩa Hưng - Sắc màu tuổi trẻ” là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghĩa Hưng. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng﻿.
Ngọc Tú
