Nhiều công trình công nghệ của tuổi trẻ Hưng Yên mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Tuổi trẻ Hưng Yên đã đồng loạt khánh thành và đưa vào sử dụng 135 công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị hơn 6 tỉ đồng chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có nhiều công trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Công trình thanh niên ứng dụng công nghệ

Công trình thanh niên “Phòng STEM và AI học đường” tại trường Tiểu học và THCS Tô Hiệu (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) vừa được khánh thành, đưa vào hoạt động. Công trình do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp Đoàn xã Nghĩa Trụ phối hợp thực hiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình phòng STEM và AI học đường.

﻿Ảnh: ĐXNT

Công trình mang đến không gian công nghệ với nhiều sản phẩm công nghệ như robot thông minh, trình chiếu mô hình 3D tương tác trực quan sử dụng AI, thiết bị thực hành lập trình… Bên cạnh đó, có nhiều ứng dụng AI phục vụ học tập như luyện phát âm tiếng Việt tự nhiên qua trò chuyện, kể chuyện và tạo video bằng giọng nói, nhận biết nhạc, âm thanh bằng AI.

Nhiều sản phẩm STEM phục vụ việc học tập trong công trình. Ảnh: ĐXNT

Chị Nguyễn Trần Hải Anh - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Trụ cho biết, công trình cung cấp môi trường trải nghiệm trực tiếp với các bộ sản phẩm STEM và các ứng dụng AI cơ bản, giúp học sinh từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ, lập trình và tư duy số một cách tự nhiên, trực quan và mang tính thực hành cao, qua đó tạo hạt nhân lan tỏa mô hình chuyển đổi số giáo dục cộng đồng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Nghĩa Trụ đã thực hiện công trình số hóa địa chỉ đỏ đối với Nhà Truyền thống xã Nghĩa Trụ, nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương và Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Tô Hiệu.

“Thông qua công trình, chúng tôi mong muốn những giá trị lịch sử quý báu của Nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ, Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Tô Hiệu được kết nối với không gian số, giúp lịch sử trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ”, chị Hải Anh chia sẻ.

Công trình thanh niên số hoá địa chỉ đỏ "Nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ". Ảnh: FBTĐ

Theo chị Hải Anh, “Phòng STEM và AI học đường”, số hoá địa chỉ đỏ… là minh chứng cho tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Nghĩa Trụ trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng , chính trị; giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa của quê hương.

Đồng loạt khánh thành hơn 130 công trình, phần việc thanh niên

Trong ngày 28/1, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 134 công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên cho biết, việc tổ chức khánh thành đồng loạt các công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 6 tỉ đồng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

"Thông qua các công trình cụ thể, hoạt động này tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, đồng thời giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm chính trị cho thế hệ trẻ", anh Quỳnh nói.