'Tự hào cơ đồ Việt Nam' chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV

TPO - "Tự hào cơ đồ Việt Nam" là cuốn sách gần 600 trang với hơn 200 bức ảnh tư liệu quý tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức Lễ giới thiệu Tự hào cơ đồ Việt Nam.

Cuốn sách là một ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới.

Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam chính thức ra mắt bạn đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết với gần 600 trang khổ lớn, được trình bày trang trọng, xuất bản song ngữ Việt - Anh, sưu tầm và tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, cuốn sách đã tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước, từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước đến chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam ngày nay.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!. Đó là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta biến quyết tâm thành hành động, kỷ luật thực thi nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, hùng cường, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV: “Không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng”; “Thành công, nhất định thành công!”.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu về cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam nhằm giới thiệu đến bạn đọc bức tranh toàn cảnh, sinh động về một Việt Nam phát triển hùng cường với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 80 năm thành lập nước, đặc biệt là những thành tựu qua 40 năm đổi mới.

Cuốn sách gồm 17 bài viết, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

TS. Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư - phát biểu tại lễ ra mắt.

TS. Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cho biết Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là một bước cụ thể hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời thể hiện sự năng động và nhạy bén của NXB trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ biên tập, xuất bản và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ và nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác này cần phải “đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công”, tạo quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.