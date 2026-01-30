Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên đường Lê Trọng Tấn, ba người nhập viện

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 30/1, ô tô di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) đã xảy ra va chạm với một số phương tiện. Vụ việc khiến 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

va-cham-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào hơn 12h30 cùng ngày, tại khu vực trước số 210 đường Lê Trọng Tấn (Phương Liệt, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS Hà Nội (29A-401.XX) di chuyển theo hướng Lê Trọng Tấn đi Nguyễn Lân. Khi đến gần số nhà 210 Lê Trọng Tấn thì xảy ra va chạm với 4 xe máy, 2 ô tô.

Vụ việc khiến 3 người đi xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, xe ô tô BKS 29A và xe máy hư hỏng nặng, nằm chắn giữa đường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an phường sở tại có mặt giải quyết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông đường Lê Trọng Tấn #Va chạm ô tô và xe máy #Vụ tai nạn gây thương tích #Phản ứng của lực lượng CSGT #Nguyên nhân vụ tai nạn chưa rõ

Xem thêm

Cùng chuyên mục