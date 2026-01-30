Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên đường Lê Trọng Tấn, ba người nhập viện

TPO - Trưa 30/1, ô tô di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) đã xảy ra va chạm với một số phương tiện. Vụ việc khiến 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào hơn 12h30 cùng ngày, tại khu vực trước số 210 đường Lê Trọng Tấn (Phương Liệt, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS Hà Nội (29A-401.XX) di chuyển theo hướng Lê Trọng Tấn đi Nguyễn Lân. Khi đến gần số nhà 210 Lê Trọng Tấn thì xảy ra va chạm với 4 xe máy, 2 ô tô.

Vụ việc khiến 3 người đi xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, xe ô tô BKS 29A và xe máy hư hỏng nặng, nằm chắn giữa đường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an phường sở tại có mặt giải quyết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.