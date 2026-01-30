Báo Tiền Phong đoạt Giải B Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Lào Cai năm 2025

TPO - Chiều 30/1, tại Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải các cuộc thi, giải báo chí năm 2025. Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Tại hội nghị, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: trong bối cảnh Lào Cai và cả nước triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nghị quyết mới, báo chí và công tác tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.

Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu

Từ yêu cầu đó, tỉnh Lào Cai đã đồng bộ tổ chức 4 cuộc thi với các hình thức chính luận, báo chí và trắc nghiệm trực tuyến, tạo không gian tư tưởng tích cực, rộng mở, có sức lan tỏa sâu rộng. Qua các cuộc thi, vai trò của báo chí, của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ và Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được khẳng định rõ nét, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết gắn chặt với thực tiễn địa phương.

Ông Hoàng Giang đánh giá cao chất lượng, quy mô và hiệu quả xã hội của các giải báo chí và cuộc thi năm 2025. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu lý luận, tính chiến đấu và sức lan tỏa cao; nhiều tác giả thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và năng lực sáng tạo, phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh miền núi, biên giới Lào Cai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, các giải báo chí và cuộc thi không chỉ là hoạt động tôn vinh sáng tác mà đã trở thành diễn đàn chính trị – tư tưởng quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Bước sang năm 2026, ông đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc thi, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Báo Tiền Phong vinh dự đoạt Giải B với tác phẩm báo in “Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao” của nhóm tác giả Đức Anh – Thành Đạt – Văn Đức.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các nội dung: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030 và tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn.

Ở hạng mục Giải Búa liềm vàng lần thứ X – năm 2025, nhiều tác phẩm báo chí có chiều sâu, bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh sinh động công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân đã được vinh danh.

Trong đó, Báo Tiền Phong vinh dự đoạt Giải B với tác phẩm báo in “Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao” của nhóm tác giả Đức Anh – Thành Đạt – Văn Đức, là một trong hai cơ quan báo chí Trung ương đạt giải tại mùa giải năm nay. Tác phẩm khắc họa sinh động hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận, sẻ chia trong nhân dân.

Tác phẩm không chỉ phản ánh một chủ trương lớn trong công tác xây dựng Đảng gắn với an sinh xã hội, mà còn lan tỏa những câu chuyện đời thường ấm áp, cách làm sáng tạo, cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng đã và đang đi vào cuộc sống ở những nơi còn nhiều khó khăn.