Khỉ hoang tấn công gây thương tích cho người dân ở Vũng Tàu

Xã hội

Google News

TPO - Người dân sống trong khu vực cho biết, nhiều năm qua có những đàn khỉ hoang thường xuống khu vực ven đường để tiếp cận người qua lại xin thức ăn. Thời gian gần đây một số con có biểu hiện hung hãn, có thể giật đồ, có biểu hiện tấn công người khi không được đáp ứng.

Ngày 30/1, một số người dân tập thể dục buổi sáng trên đường Vi Ba (tuyến đường đi lên Núi Lớn, phường Vũng Tàu, TPHCM) phản ánh tình trạng bị khỉ hoang rượt đuổi tấn công, có người bị thương phải nhập viện điều trị.

gen-n-khi-1.jpg
Một nạn nhân bị thương do khỉ hoang tấn công

Chị V. một nạn nhân bị khỉ hoang tấn công cho biết, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, khi đang đi bộ tập thể dục như thường lệ thì chị bất ngờ bị khỉ hoang tấn công. "Tôi bị vết cắn khá sâu gần vào tới gân, chảy nhiều máu nên phải vào bệnh viện khâu vết thương, đồng thời tiêm phòng nhiều mũi", chị V. kể lại.

Người dân sống trong khu vực cũng cho biết, nhiều năm qua đàn khỉ hoang thường xuống khu vực ven đường để tiếp cận người qua lại xin thức ăn.

gen-h-khi.jpg
Khỉ hoang tràn xuống đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Trước đây, có nhiều người hay mua trái cây, bánh kẹo cho khỉ nhưng hiện nay đã giảm. Thời gian gần đây một số con khỉ thường hung hãn giật đồ, có biểu hiện tấn công người khi không được đáp ứng. Hiện đã có một số trường hợp người qua đường bị trầy xước nhẹ do không phản ứng kịp.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không cho khỉ ăn; hạn chế mang theo túi xách, thức ăn khi đi bộ qua khu vực này. Đồng thời, phường đã đề nghị đơn vị chức năng sớm khảo sát, đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

An Yên
