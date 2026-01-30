Công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 49 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

TPO - Ngày 30/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Chính phủ quyết nghị đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Những cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 4/1/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Thành ủy, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định long trọng tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).