Siết xe tải và xe khách vào trung tâm Đà Lạt, những tuyến nào bị hạn chế?

TPO - Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đang tổ chức lại giao thông tại Đà Lạt, siết xe tải nặng và xe khách trên 29 chỗ vào trung tâm theo khung giờ nhằm giảm ùn tắc.

Chiều 30/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở đang triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức lại giao thông nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt, trong đó tập trung hạn chế xe tải nặng và xe khách trên 29 chỗ vào nội đô.

Lâm Đồng đang thực hiện giảm tải xe tải và xe khách lớn vào trung tâm Đà Lạt theo khung giờ.

Theo đó, xe tải từ 3,5 tấn trở lên tiếp tục bị hạn chế lưu thông từ 6h đến 21h hằng ngày trên nhiều trục đường trung tâm như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ba Tháng Hai, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành, khu Hòa Bình… Ngành chức năng bổ sung 7 biển cấm xe tải nặng tại các nút giao quan trọng và hướng dẫn phương tiện đi theo các tuyến thay thế như quốc lộ 20, 27C và đường vành đai Đà Lạt.

Với xe tải từ 1,5 tấn trở lên, việc hạn chế áp dụng tại khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt và các tuyến phố lõi trong khung giờ cao điểm; đồng thời lắp đặt thêm 22 biển báo cấm tại các điểm giao thông trọng yếu.

Đối với xe khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt), sẽ hạn chế vào khu Hòa Bình và một số tuyến trung tâm; chỉ được lưu thông theo tuyến định hướng, không đi sâu vào khu vực vòng xoay. Việc cắm biển báo phải hoàn thành trước ngày 5/2, đơn vị chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lâm Đồng.