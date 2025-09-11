Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ, trung tá hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

TPO - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại tá Trần Quang Hiếu - Phó giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Chiều 11/9, công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho Liệt sĩ, trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Anh Cánh là Phó Tổ trưởng, Tổ Phòng chống tội phạm - công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk. Anh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vào ngày 8/9.

Đồng thời, lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên sâu sắc tới gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh. Lãnh đạo công an tỉnh khẳng định sự hy sinh của trung tá Nguyễn Đông Cánh là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân và được Đảng, Nhà nước, nhân dân trân trọng ghi nhận.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Quang Hiếu cũng trao số tiền hơn một tỷ đồng cho gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh. Đây là tấm lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk quyên góp ủng hộ gia đình trung tá Cánh.

Đại tá Trần Quang Hiếu trao Bằng Tổ quốc ghi công và tiền hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, trung tá Cánh đã có hành động dũng cảm, xả thân quên mình trong chiến đấu với tội phạm. Cụ thể, tối 7/9, đối tượng Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989, chị dâu của đối tượng) sống cùng nhà.

Sáng 8/9, công an xã Xuân Lộc đã thành lập một Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có trung tá Nguyễn Đông Cánh) để tiếp cận và mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi thấy lực lượng chức năng tiếp cận gần nhà, đối tượng Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã rút dao chống trả và đâm nhiều nhát làm anh Cánh hy sinh.

Trung tá Cánh hy sinh để lại con trai 4 tuổi, người vợ đang mang thai tháng thứ 8 cùng gia đình, đồng đội. Sự hy sinh của anh Cánh đã được ghi nhận, ngày 9/9, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công và Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, sự hy sinh anh dũng của trung tá Nguyễn Đông Cánh trong cuộc chiến chống tội phạm đã trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk noi gương, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám đề nghị các cơ quan đơn vị thuộc công an tỉnh học tập, noi gương tấm gương anh dũng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Liệt sĩ, trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị toàn lực lượng công an tỉnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì” mà Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.