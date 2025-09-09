Lời hứa chưa kịp thực hiện của trung tá công an hy sinh giữa thời bình

TPO - Trung tá Nguyễn Đông Cánh hứa sang tuần sẽ chở vợ đi sắm đồ sơ sinh và chuẩn bị đón người con thứ hai, nhưng lời hứa ấy chưa kịp thực hiện thì anh đã hy sinh.

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn kể từ ngày 8/9/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, cũng đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Trung tá Cánh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 8/9, để lại phía sau là đứa con nhỏ, người vợ đang mang thai và cả một gia đình đang chờ đợi anh trở về.

Ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết: Vợ chồng Trung tá Cánh đã có một cháu trai 4 tuổi. Vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 8. Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi đau quá lớn cho vợ con, gia đình, xã hội.

Khi biết tin chồng hy sinh, chị Nguyễn Thị Thu Thắm (vợ của Trung tá Nguyễn Đông Cánh) ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của chồng mình. Nỗi đau ập đến như một cơn sóng dữ, xé toạc mái ấm đủ đầy này. “Anh nói tuần sau sẽ chở đi sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị đón con chào đời. Anh nói chiều tranh thủ đón con về sớm,” chị nghẹn ngào nhớ lại những lời nói của chồng.

Lễ tang Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh tại quê nhà.



Anh Nguyễn Đông Cánh sinh ra ở vùng quê ven biển tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Anh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân từ tháng 3/2008. Sau khi công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Phòng Cảnh sát cơ động, anh trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân chuyên nghiệp vào tháng 3/2011.

Với khát vọng học hỏi, anh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang vào tháng 10/2011 và sau đó tiếp tục học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Tốt nghiệp, anh trở về Công an thị xã Sông Cầu cũ, tham gia Đội điều tra tổng hợp. Từ tháng 9/2020, anh Cánh tình nguyện công tác tại Công an xã Xuân Lộc. Mới đây, khi xã Xuân Lộc được sắp xếp lại, anh Cánh được bổ nhiệm làm Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm.

Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập một Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có thiếu tá Nguyễn Đông Cánh), để tiếp cận và mời Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc. Đối tượng này là người gây thương tích cho chị dâu của mình- bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).

Nhưng đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi thấy lực lượng chức năng tiếp cận gần nhà, đối tượng Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã rút dao chống trả và đâm nhiều nhát làm anh Cánh hy sinh.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ty khi cố thủ tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai ban đầu đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.