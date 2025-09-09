Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lời hứa chưa kịp thực hiện của trung tá công an hy sinh giữa thời bình

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tá Nguyễn Đông Cánh hứa sang tuần sẽ chở vợ đi sắm đồ sơ sinh và chuẩn bị đón người con thứ hai, nhưng lời hứa ấy chưa kịp thực hiện thì anh đã hy sinh.

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn kể từ ngày 8/9/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, cũng đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

5449789658121440281472837533878390549022571n-1757342735185787635693-1757379365962168780400.jpg
Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Trung tá Cánh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 8/9, để lại phía sau là đứa con nhỏ, người vợ đang mang thai và cả một gia đình đang chờ đợi anh trở về.

Ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết: Vợ chồng Trung tá Cánh đã có một cháu trai 4 tuổi. Vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 8. Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi đau quá lớn cho vợ con, gia đình, xã hội.

Khi biết tin chồng hy sinh, chị Nguyễn Thị Thu Thắm (vợ của Trung tá Nguyễn Đông Cánh) ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của chồng mình. Nỗi đau ập đến như một cơn sóng dữ, xé toạc mái ấm đủ đầy này. “Anh nói tuần sau sẽ chở đi sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị đón con chào đời. Anh nói chiều tranh thủ đón con về sớm,” chị nghẹn ngào nhớ lại những lời nói của chồng.

tienphong-1515.jpg
Lễ tang Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh tại quê nhà.

Anh Nguyễn Đông Cánh sinh ra ở vùng quê ven biển tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Anh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân từ tháng 3/2008. Sau khi công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Phòng Cảnh sát cơ động, anh trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân chuyên nghiệp vào tháng 3/2011.

Với khát vọng học hỏi, anh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang vào tháng 10/2011 và sau đó tiếp tục học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Tốt nghiệp, anh trở về Công an thị xã Sông Cầu cũ, tham gia Đội điều tra tổng hợp. Từ tháng 9/2020, anh Cánh tình nguyện công tác tại Công an xã Xuân Lộc. Mới đây, khi xã Xuân Lộc được sắp xếp lại, anh Cánh được bổ nhiệm làm Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm.

Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập một Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có thiếu tá Nguyễn Đông Cánh), để tiếp cận và mời Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc. Đối tượng này là người gây thương tích cho chị dâu của mình- bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).

Nhưng đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi thấy lực lượng chức năng tiếp cận gần nhà, đối tượng Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã rút dao chống trả và đâm nhiều nhát làm anh Cánh hy sinh.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ty khi cố thủ tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai ban đầu đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Huỳnh Thủy
#trung tá Nguyễn Đông Cánh #hy sinh trong khi làm nhiệm vụ #bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp hàm #quỹ nghĩa tình đồng đội CAND #đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ #tình hình tội phạm xã Xuân Lộc #đối tượng gây thương tích #đời sống gia đình cán bộ công an #đồng hành cùng gia đình liệt sĩ #đền ơn đáp nghĩa công an hy sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục