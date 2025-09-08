Bắn đạn cao su khống chế đối tượng đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huỳnh Thủy
TPO - Sau khi đâm trọng thương khiến Thiếu tá công an ở Đắk Lắk tử vong, nghi phạm đã chạy về nhà cố thủ.

Ngày 8/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc).

Đối tượng Ty chính là người đã đâm nhiều nhát khiến thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (công tác tại Công an xã Xuân Lộc) bị thương nặng, hy sinh.

tienphong-11.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Ty.

Trước đó, tối 7/9, đối tượng Ty có hành vi gây thương tích cho chị dâu của mình - bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989).

Sau đó, ngày 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập một Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có thiếu tá Nguyễn Đông Cánh), để tiếp cận và mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, vào khoảng 10h30 cùng ngày, khi thấy lực lượng chức năng tiếp cận gần nhà, đối tượng Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4.

Trong quá trình truy đuổi, đối tượng đã rút dao chống trả và đâm nhiều nhát khiến thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh.

tienphong-11-3-7618.jpg
Lực lượng công an vây bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty. Lúc này, Ty cố thủ tại nhà riêng, thôn 4, xã Xuân Lộc. Lực lượng công an đã dùng bình xịt hơi cay, bắn đạn cao su để khống chế đối tượng.

Đến khoảng 12h40’, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ty. Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai ban đầu đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Huỳnh Thủy
