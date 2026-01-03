Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Trao bằng Tổ quốc ghi công chiến sĩ Hải quân đánh bộ hy sinh tại đảo Tốc Tan A

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu tại đảo Tốc Tan A thuộc quần đảo Trường Sa, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh đã hy sinh vào tháng 3/2025 và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Vùng 1 Hải quân) vừa phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Quảng Yên và các cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

v1hq-2.jpg
Đại tá Lê Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, đọc điếu văn truy điệu liệt sĩ Đàm Quang Mạnh, ngày 2/1.

Theo Đại tá Lê Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, liệt sĩ Đàm Quang Mạnh sinh năm 2005, quê quán phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Anh nhập ngũ tháng 2/2024 và là chiến sĩ Đại đội Trinh sát thuộc Phòng Tham mưu của Lữ đoàn.

Quá trình rèn luyện và công tác tại đơn vị, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh luôn là người đoàn viên ưu tú, người quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong học tập và công tác; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được đồng chí, đồng đội tin yêu, quý trọng.

v1hq-1.jpg
﻿Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.﻿

Tháng 9/2024, trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới ở nơi khó khăn, gian khổ, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh tiếp tục xung phong thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa) - địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu tại đảo Tốc Tan A thuộc quần đảo Trường Sa, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh đã hy sinh vào ngày 18/3/2025. Ngày 12/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

﻿v1hq-4.jpg
v1hq-5.jpg﻿
v1hq-6.jpg﻿
v1hq-7.jpg
Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Đàm Quang Mạnh được tổ chức trang trọng vào ngày 2/1.
Nguyễn Minh
