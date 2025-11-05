Trao Bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi

TPO - Sau hơn 40 năm hy sinh, liệt sĩ Lê Văn Định (quê Hà Tĩnh) được truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”. Đây là sự ghi nhận cao quý dành cho liệt sĩ, sau hàng chục năm thân nhân và gia đình khắc khoải chờ mong.

Chiều 4/11, UBND xã Kim Hoa, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức Lễ truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Lê Văn Định (sinh năm 1961, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn cũ), nay là xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đã trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Định, đồng thời ghi nhận những đóng góp, cống hiến của liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đã trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Định.

Theo hồ sơ công nhận liệt sĩ, đồng chí Lê Văn Định sinh ra trong một gia đình giàu lòng yêu nước. Tháng 2 năm 1979, đồng chí lên đường nhập ngũ, thuộc biên chế Đại đội 14, Trung đoàn 760, Sư đoàn 318, Quân khu 4.

Trong một đợt hành quân làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu đầy cam go và ác liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 26/9/1979 ở phía Tây tỉnh Nghệ Tĩnh, nay là tỉnh Nghệ An. Cấp bậc khi hy sinh là Binh nhất; Đơn vị: Đại đội 14, Trung đoàn 760, Sư đoàn 318, Quân khu 4.

Hài cốt của đồng chí đã được an táng tại Nghĩa trang Mồng 3 tháng 2 huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ Tĩnh, nay là tỉnh Nghệ An. Đến năm 1991 hài cốt đồng chí được gia đình đón về an táng tại nghĩa trang gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hồng (94 tuổi) - mẹ liệt sĩ Lê Văn Định ôm di ảnh người con trai liệt sĩ.

Trước đó, báo Tiền Phong từng đăng tải hai bài viết ‘Vì sao hy sinh không được là liệt sĩ?’ và ‘Mẹ già mòn mỏi chờ đợi 37 năm’, nói đến trường hợp của chiến sĩ Lê Văn Định.

Tại buổi lễ, người thân liệt sĩ Lê Văn Định không giấu được xúc động. Gia đình mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn truyền thống yêu nước, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.