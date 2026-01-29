Người dân tự nguyện bàn giao khỉ Mốc quý hiếm

TPO - Trong lúc đi làm rẫy một người đàn ông ở Đắk Lắk phát hiện một con khỉ Mốc quý hiếm đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 29/1, UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột tiếp nhận một cá thể khỉ Mốc quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, vào ngày 28/1, trong lúc làm rẫy, anh Hồ Viết Đức (trú tại thôn 16, xã Ea Knuếc) đã phát hiện một cá thể khỉ Mốc xuất hiện tại khu vực canh tác của gia đình. Nhận thức đây là loài động vật rừng thuộc diện nguy cấp, anh Đức đã chủ động vây bắt và mang con khỉ đến trụ sở UBND xã để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ Mốc quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Theo ghi nhận ban đầu, cá thể khỉ Mốc này có trọng lượng khoảng 15kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi tiếp nhận, UBND xã Ea Knuếc cùng lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao cá thể khỉ cho Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột.

Hiện con vật này đã được đưa về Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng để chăm sóc, theo dõi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Ghi nhận tinh thần tự giác của công dân, UBND xã Ea Knuếc đã tổ chức biểu dương và trao thưởng đột xuất cho gia đình anh Hồ Viết Đức.

Khỉ Mốc (Macaca assamensis) là loài động vật thuộc nhóm IIB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh mục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.