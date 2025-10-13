Tập thơ vừa ra mắt đã xác lập Kỷ lục Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tập thơ “Mẹ ơi, con nhớ mẹ” mới xuất bản của nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là Tập thơ được chuyển thể thành thư pháp nhiều nhất. Tác phẩm gồm 30 bài thơ viết về mẹ, thấm đẫm tình yêu thương và lòng biết ơn.

Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai ra mắt tập thơ Mẹ ơi, con nhớ mẹ với 30 bài thơ viết về mẹ. Tác phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản, chính thức ra mắt độc giả ngày 12/10.

Mỗi bài thơ trong tập thơ Mẹ ơi, con nhớ mẹ là câu chuyện, một xúc cảm khác nhau về mẹ nhưng tựu chung lại là tình yêu thương, lòng biết ơn vô bờ bến của người con dành cho mẹ, cho quê hương… Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai cho biết tập thơ này được viết trong thời gian mẹ mình lâm bệnh nặng.

img-20251013-130433-22.jpg
Nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai xúc động bày tỏ tâm tình nhân ngày ra mắt tác phẩm.

"Tình yêu thương và cuộc đời của mẹ là nguồn cảm hứng bất tận để tôi viết nhiều bài thơ về mẹ. Trong hơn 10 năm mẹ tôi rời cõi tạm, những lúc khó khăn nhất, những lúc buồn nhất, tôi đều nhớ về mẹ. Tôi hy vọng những lời thơ trong tập thơ này không chỉ là tình cảm của tôi đối với mẹ mà đâu đó còn là tiếng lòng, là tình yêu của mỗi chúng ta dành cho mẹ”, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai chia sẻ.

Tập thơ Mẹ ơi, con nhớ mẹ không phải tác phẩm đầu tay của nhà thơ. Trước đó vào năm 2011-2012, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai đã xuất bản các tập thơ Nặng chữ yêu thươngĐêm nghe tiếng thở dài.

Sau hơn 12 năm, dù vẫn trong những bộn bề công việc của sự nghiệp ươm mầm thế hệ trẻ, sự nghiệp trồng người, nhiều năm đạt danh hiệu Bông hồng Vàng Thủ đô nhưng nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai vẫn dành trọn tâm huyết và cảm xúc cho gần 100 bài thơ viết về mẹ.

img-20251013-130432-2687.jpg
Ông Trần Chiến Thắng - Phó chủ tịch Hội đồng xác lập Kỷ lục gia Việt Nam - trao Bằng và Kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai. Ảnh: Hoàng Trung.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai cùng với Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam và nhiều họa sĩ, nhà thư pháp dày công nhiều tháng qua để hoàn thành và ra mắt bộ sưu tập 93 bức thư pháp viết những bài thơ, khổ thơ, câu thơ trong tập thơ Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

img-20251013-130434.jpg
Những bức thư pháp được trưng bày trong buổi lễ ra mắt tập thơ.

Tập thơ của nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai và bộ sưu tập thư pháp đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập và trao bằng chứng nhận là tập thơ được chuyển thể thành thư pháp nhiều nhất Việt Nam.

Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai từng là học sinh giỏi, tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn quốc gia, được cử đi tu nghiệp ở Liên Xô hơn 10 năm, về nước lập nghiệp và thành công trong các lĩnh vực du lịch, xuất khẩu… Chị là nhà sáng lập mô hình giáo dục liên cấp Alfret Nobel đang rất phát triển, tuy nhiên, đam mê thơ ca vẫn luôn tràn đầy trong chị.

Gia Linh
