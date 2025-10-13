Hơn 5.000 người diễu hành, mô phỏng cuộc hội quân của Trần Hưng Đạo trên sông Lục Đầu

TPO - Ngày 13/10, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu. Hơn 5.000 người tham gia diễu hành, mô phỏng lại cuộc hội quân xưa với nhiều tướng lĩnh, các đạo quân làm nên chiến công hiển hách của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.

Sáng 13/10, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu, trước đền Kiếp Bạc, thuộc khu di tích Côn sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Hội quân trên sông Lục Đầu là nghi lễ quan trọng, đặc trưng trong Lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc thu hút hàng nghìn người dân tới xem.

Diễn xướng hội quân là cuộc diễu hành, mô phỏng lại cuộc ra quân xưa với nhiều tướng lĩnh cùng các đạo quân chủ lực đã làm nên chiến công hiển hách của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.

Từ năm 2006, Bộ VHTT&DL cùng các đơn vị, địa phương đã phục dựng Lễ hội quân trên sông Lục Đầu với quy mô lớn. Toàn bộ tịnh thư cổ, tư liệu điền dã được vận dụng khoa học vào kịch bản tổ chức nghi lễ.

Năm nay, TP Hải Phòng huy động 5.000 người gồm người dân địa phương, cư dân vùng sông nước Vân Giang, Đông Triều (Quảng Ninh), Kiến An (Hải Phòng) với hơn 50 thuyền rước, 400 võ sinh, 100 tiêu binh, dàn trống hội cùng đông đảo người dân thập phương. Nghi lễ được tổ chức long trọng, hoành tráng, là dịp tri ân Đức Thánh Trần, góp phần bồi đắp, giáo dục ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trước đó, tối 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Lễ tưởng niệm 725 ngày mất của anh hùng dân tộc, Đức Thánh Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và đánh trống khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc và công bố các di sản thuộc Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ngay trong tối 12/10, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thực hiện nghi thức khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần Hưng Đạo cho nhân dân và du khách thập phương.

Sở VHTT&DL Hải Phòng thông tin Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất với Hải Dương. Quy mô lễ hội lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, kỷ niệm tiêu biểu.

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng tổ chức tuần lễ văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, giới thiệu 3 tour du lịch mới, quảng bá đặc sản, biểu diễn nghệ thuật... phục vụ người dân, du khách.

Theo Sở VHTT&DL, từ 22/9-13/10 (tức từ 1-22/8 Âm lịch), Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tiếp đón khoảng 320.500 lượt người dân, du khách tham quan, vãn cảnh, trẩy hội, tăng 214% so với cùng kỳ năm 2024.