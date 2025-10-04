Hải Phòng giới thiệu 3 tour trải nghiệm Di sản văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - Trong tuần lễ văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, TP Hải Phòng đã giới thiệu 3 sản phẩm du lịch mới tại di tích, danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc, trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc tới bạn bè, du khách.

Ngày 4/10, TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại tại Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo).

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của chuỗi hoạt động Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, diễn ra từ 4-12/10, nhằm vinh danh quần thể Di sản và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc hàng năm là dịp để nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Hải Phòng, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch, thương mại.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Năm nay, lần đầu lễ hội được tổ chức với quy mô lớn sau khi 2 địa phương hợp nhất, ngay sau khi được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Do đó, tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc nhằm đưa các giá trị nổi bật của di sản đến gần hơn với nhân dân, du khách.

Thành phố cũng tổ chức khảo sát, giới thiệu 3 sản phẩm du lịch mới. Đó là tour Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới kết nối chùa Côn Sơn - chùa Thanh Mai - đền Kiếp Bạc - chùa Nhẫm Dương - động Kính Chủ. Du khách có thể tìm hiểu sâu về 3 trục giá trị văn hóa tiêu biểu Trúc Lâm - Đức Thánh Trần - ma nhai Kính Chủ.

Tour “theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” đưa du khách tiếp cận gần hơn với tinh thần Trúc Lâm thuần Việt qua kiến trúc, cảnh quan, thư tịch và nghi lễ tại Côn Sơn, Thanh Mai.

Tour “khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc” là chuỗi trải nghiệm khép kín, thưởng thức những sản phẩm ẩm thực, làng nghề, không gian nghệ thuật dân gian chọn lọc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc và tham quan các gian hàng trưng bày tại Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, đây là hành trình trải nghiệm độc đáo, kết nối giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, khám phá chiều sâu lịch sử, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc với các sản vật tiêu biểu của văn hóa ẩm thực, của các làng nghề địa phương.

Người dân và du khách trải nghiệm cổ phục Việt tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như chèo, hát văn, ca trù, múa rối nước… với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phục vụ người dân và du khách.