Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay

TPO - TP Hải Phòng dự kiến tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chiều 23/9, ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chủ trì họp báo về công tác tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, năm 2025.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương. Quy mô lễ hội lớn nhất từ trước đến nay, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo trang trọng đúng với nghi thức truyền thống.

Ông Nguyễn Quang Phúc cho biết lễ hội dự kiến kéo dài 10-12 ngày (từ 1-12/10), sẽ diễn ra lễ vinh danh Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng Ban Tuyên giáo dân vận Thành ủy Hải Phòng.

Trọng tâm gồm các chuỗi hoạt: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Chương trình nghệ thuật Hải Phòng – Tinh hoa miền di sản và Lễ khai ấn Đức Thánh Trần.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng - cho biết các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm Di sản văn hóa thế giới.

Trong đó, tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping… hiện đại, hoành tráng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Lễ hội cũng tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới tại Hải Phòng cũng như các giá trị văn hóa tiểu biểu, đặc trưng của thành phố.

Ban tổ chức cũng tổ chức tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại với quy mô lớn, để các đơn vị, địa phương giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sắc.

Bên cạnh đó, là hoạt động biểu diễn, giao lưu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Thành phố cũng xây dựng chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch mới theo 3 chủ đề: tour trải nghiệm Một hành trình 5 điểm đến Di sản thế giới, tour trải nghiệm Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm, tour Khám phá Di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc...