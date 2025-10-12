Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 12/10, TP Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đánh trống khai hội, hàng nghìn người dân tới xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, trẩy hội.

Tối 12/10, TP Hải Phòng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Đức Thánh Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 và công bố các di sản thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng).

Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội - Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hải Phòng cùng hàng nghìn đại biểu, người dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - ôn lại truyền thống, lịch sử dân tộc. Cách đây 725 năm, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp.

Để tri ân vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí dũng song toàn, đã 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông. Vua Trần Anh Tông đã truy phong ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương.

07339385-edcb-431f-9021-ad6796db73d4.jpg
Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - phát biểu, ôn lại lịch sử về vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Nhân dân suy tôn ngài là cửu thiên vũ đế Đức Thánh Trần. Sau khi ngài mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Từ Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp đến Bạch Đằng, hào khí Đông A còn vang vọng khí thế hiển hách của ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông.

Từ tư tưởng chính trị, quân sự “khoan thư sức dân”, “lấy ngắn trị dài, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”, đến những triết lý nhân sinh sâu sắc trong “Binh thư yếu lược”, “Vạn Kiếp tông bí truyền thư”, “Hịch tướng sĩ”… tất cả đều kết tinh từ cốt cách của một bậc thượng đẳng phúc thần bất tử, người góp phần gìn giữ non sông ngàn thưở vững âu vàng.

11657717-6da4-422a-89b4-a170964fa58b.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Ngài, chúng ta thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đồng thời, đoàn kết giữ gìn, phát huy truyền thống “Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, bảo vệ, xây dựng và phát triển Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết Hải Phòng còn hội tụ dày đặc di sản văn hóa với 4.000 di tích. Bên cạnh Côn Sơn - Kiếp Bạc, vùng đất “mạch tự Huyền Đinh, thế ngăn Đông Bắc, rồng chầu hổ phục, sông núi linh thiêng”, Hải Phòng còn sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, như Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Văn miếu Mao Điền, An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938…

Thành phố cũng có 1.300 lễ hội truyền thống, nổi bật là Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Đền Tranh, Đền Bia. Là mảnh đất quy tụ hàng trăm làng nghề truyền thống, cùng các loại hình diễn xướng dân gian, nghệ thuật truyền thống đa dạng, giàu bản sắc…

33b08e1b-75ff-4a7f-94b1-364eb2df2104.jpg
83eaacd4-7a8e-4568-b2de-1fe684d519bb.jpg
6ec06700-eb79-4bc1-8b63-9c76a48101a6.jpg
Hàng nghìn đại biểu, người dân và du khách xem chương trình nghệ thuật khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, Hải Phòng liên tiếp có 2 di sản được UNESCO ghi danh Quần đảo Cát Bà cùng Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới, di tích, danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng với Yên Tử (Quảng Ninh) và Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh) là di sản văn hóa thế giới.

Tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay, thành phố công bố các di sản đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa, lịch sử độc đáo, riêng có tại Hải Phòng, nơi hội tụ tinh hoa miền di sản.

Trong đêm khai hội, hàng nghìn người dân tới đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) xem chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống vùng đất di sản.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Chủ tịch UBND TP Hải Phòng #Đền Kiếp Bạc #Trần Hưng Đạo

