Di sản phố cổ, phố cũ Hà Nội là 'tài nguyên' trong phát triển công nghiệp văn hoá

TPO - Nhấn mạnh Hà Nội có quỹ di sản kiến trúc truyền thống, kiến trúc lịch sử Pháp rất lớn, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông - Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), nhấn mạnh, đây là “tài nguyên”, cần phát huy trong công nghiệp văn hoá, giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 13/10, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND phường Cửa Nam khai mạc trưng bày quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ tại Vườn hoa Tao Đàn.

Các đại biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: C.T.



Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, thành phố Hà Nội là một di sản đô thị, với khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, khu phố cũ (hay còn gọi là khu phố Pháp), khu vực ngoài đê sông Hồng. Trong đó khu phố cũ có một vị trí chiến lược trong thành phố Hà Nội bởi đó là không gian kết nối giữa nhiều khu khác nhau với nhiều nét đặc trưng.

Vào đầu thế kỷ XX, các nhà quy hoạch người Pháp đã khéo léo kết hợp kiến trúc phương Tây với những điều kiện khí hậu bản địa để tạo nên một không gian đô thị độc đáo, từ đó tạo cho Hà Nội một bản sắc duy nhất mà không đô thị nào ở khu vực Đông Nam Á có được.

Tuy nhiên, do bị tác động bởi thời gian, khí hậu, thời tiết, quá trình đô thị hóa, sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số... nên diện mạo khu phố cũ có nhiều thay đổi, nhiều công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội rất quan tâm đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của không gian phố cũ thông qua việc ban hành, triển khai những chương trình, kế hoạch cụ thể.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: C.T.



Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ những di sản kiến trúc đô thị nêu trên, quận Hoàn Kiếm (trước đây) và Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã tiến hành triển khai thực hiện các dự án trùng tu, cải tạo nhiều công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu. Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm (trước đây) còn thực hiện dự án chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan phố Tràng Tiền, góp phần khôi phục vẻ đẹp đặc trưng của khu phố Pháp xưa.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định rõ việc bảo tồn hiệu quả quy hoạch đô thị, công trình kiến trúc có giá trị là nhiệm vụ trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu quản lý đô thị thông minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp của Thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian tới, phường Cửa Nam sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ trong công tác triển khai nghiên cứu lập các đồ án thiết kế đô thị các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền và tiếp tục nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn.

“Buổi trưng bày hôm nay là dịp để các nhà chuyên môn, các cơ quan quản lý và cộng đồng cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó lan tỏa nhận thức về giá trị của di sản đô thị và trách nhiệm chung trong việc gìn giữ hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình, Thành phố sáng tạo”, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS.TS. KTS Nguyễn Quốc Thông, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) nhấn mạnh, triển lãm rất có ý nghĩa trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc Pháp ở Hà Nội.

“Triển lãm sẽ góp phần lan toả giá trị di sản, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của mọi người trong việc gìn giữ giá trị di sản. Hà Nội có quỹ di sản kiến trúc truyền thống, kiến trúc lịch sử Pháp rất lớn, là “tài nguyên” của công nghiệp văn hoá, giúp phát triển kinh tế - xã hội”, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông nói.