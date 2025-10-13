Tiêu Minh Phụng ra Bắc, quảng bá đờn ca tài tử tới bạn bè quốc tế

TPO - Tiêu Minh Phụng là nghệ sĩ miền Nam duy nhất ra Bắc tham dự chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Nam nghệ sĩ mang đến lễ hội tiết mục "Đất phương Nam", nhằm quảng bá loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Nam Bộ - đờn ca tài tử - tới bạn bè quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 10-12/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một thương hiệu sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế, lấy phương châm: "Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện” để kết nối các quốc gia.

Với sự tham gia của 48 quốc gia, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội thực sự trở thành điểm đến tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia. Để thể hiện điều đó, các chương trình nghệ thuật đều được thiết kế, dàn dựng để khoe trọn nét đẹp văn hóa của từng quốc gia, đặc biệt là hai chương trình nghệ thuật đêm khai mạc và bế mạc.

Tiêu Minh Phụng thể hiện tiết mục Đất phương Nam trên sân khấu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Duy Phạm.

Đêm khai mạc lễ hội thực sự là bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, thấm đẫm bản sắc văn hóa Việt Nam khi giới thiệu đến khán giả trong và ngoài nước những loại hình nghệ thuật gắn với các vùng, miền trên cả nước.

Tiêu Minh Phụng là đại diện duy nhất của miền Nam biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đêm khai mạc 10/10. Nam nghệ sĩ đem đến sân khấu lễ hội tiết mục Đất phương Nam - đại diện cho loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử.

Bài hát được phối mới, cách tân hiện đại để không chỉ thu hút khán giả trẻ mà còn lan tỏa giá trị tinh thần, văn hóa của người dân Nam Bộ. Ở bài hát này, Tiêu Minh Phụng đã kết hợp với 6 loại nhạc cụ dân tộc quen thuộc trong đờn ca tài tử để phần nào lan tỏa giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có sự tham gia của nhiều khán giả quốc tế. Ảnh: Duy Phạm.

“Được đứng trên sân khấu của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là niềm vinh dự và xúc động vô cùng lớn đối với một người yêu văn hóa dân tộc như tôi. Hơn nữa tôi còn được cất cao tiếng hát của mình với loại hình đờn ca tài tử để phần nào giới thiệu những âm điệu ngũ cung đến bè bạn quốc tế. Giữa muôn sắc màu văn hoá của các quốc gia, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết giá trị tinh hoa của văn hoá Việt Nam - nơi tôi sinh ra, lớn lên và mang trong tim từng nhịp điệu, từng câu hát, từng làn điệu dân gian", Tiêu Minh Phụng chia sẻ.

Nam nghệ sĩ khẳng định khoảnh khắc cất lên giai điệu Đất phương Nam, anh không chỉ hát cho riêng mình, mà còn như kể lại câu chuyện dân tộc, văn hóa của người miền Tây Nam Bộ.

"Mỗi bước chân, mỗi tiếng nhạc vang lên đều là nhịp cầu nối, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tôi tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong hành trình giao lưu, lan tỏa tinh thần nghệ thuật và tình hữu nghị giữa các dân tộc”, Tiêu Minh Phụng nói.

Được biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm nghề của Tiêu Minh Phụng.

Với nam nghệ sĩ, đây không chỉ là buổi biểu diễn, mà còn là kỷ niệm đáng trân trọng. Tại lễ hội, Tiêu Minh Phụng còn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với lãnh sự quán, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc cùng nhiều đại diện các bộ ngành, tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

"Đây thật sự là điều mà tôi từng ao ước và như một giấc mơ trong hành trình sự nghiệp làm nghề của mình. Với tôi, nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là lẽ sống, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống. Không dám nói đến tham vọng đưa âm nhạc bản sắc Việt ra thế giới nhưng tôi luôn cố gắng để một ngày nào đó, tôi có thể kể lại câu chuyện của riêng mình cho con cháu nghe”, Tiêu Minh Phụng cho biết.