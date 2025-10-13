Hà Nội có công trình biểu tượng mới ở công viên Thống Nhất

TPO - Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được đặt tại công viên Thống Nhất, tạo hình bằng bê tông cốt thép và phủ gốm men lam vẽ trên nền sứ trắng. Đây là công trình kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - TPHCM (8/10/1960-8/10/2025) và 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Ngày 12/10, tại Công viên Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội, UBND phường Hai Bà Trưng cùng một số đơn vị tổ chức lễ cắt băng khánh thành khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - TPHCM (8/10/1960-8/10/2025) và 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai khẳng định Sở đã tổ chức họp nhằm đánh giá, phê duyệt nội dung và hình thức nghệ thuật của khối biểu tượng. Các ý kiến tại biên bản cuộc họp nhận thấy khối biểu tượng có ý tưởng rõ ràng, hình thức thẩm mỹ phù hợp, có giá trị nghệ thuật. Vị trí đặt khối biểu tượng cũng phù hợp, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị và không gian công cộng.

Khối biểu tượng do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thiết kế. Họa sĩ Thu Thủy cũng là người thực hiện công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng ở Hà Nội và Lá cờ gốm ở Trường Sa.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội - Lê Thị Ánh Mai - phát biểu.

Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được đặt cùng trống đồng và chim bồ câu hòa bình. Họa sĩ Thu Thủy chia sẻ về ý tưởng thiết kế: "Trống đồng được đặt trong lòng hình chim bồ câu cách điệu thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ở các cạnh bên của chữ Việt Nam là họa tiết kỷ hà của trống đồng. Trên bề mặt chữ Việt Nam là hình ảnh thân thuộc của phong cảnh thiên nhiên và các di sản kiến trúc thể hiện bề dày lịch sử của ba miền Bắc - Trung - Nam”.

Đại diện miền Bắc có các hình ảnh kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến như Khuê Văn Các, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên. Miền Trung có hình ảnh tiêu biểu của TP Huế như Đại Nội Huế, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền. Đại diện cho miền Nam có hình ảnh tòa nhà UBND TPHCM, bến cảng Nhà Rồng, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco hay cảnh sông nước miền Tây.

Cận cảnh công trình.

Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được tạo hình bằng bê tông cốt thép và phủ gốm men lam vẽ trên nền sứ trắng. Nhóm họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hà dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thiện. Một số hình ảnh công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Nẵng có sự tham gia đóng góp ký họa kiến trúc của họa sĩ Nguyễn Đăng Tuấn từ Quảng Trị.

Khối trái tim đặt trước chữ Việt Nam được ghép nên từ hàng nghìn viên gốm hình hạt lúa và hàng trăm cánh hoa đào, hoa mai. Trong đó, những bông hoa đào đỏ thắm ghép thành hình bản đồ Việt Nam.