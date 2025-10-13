Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hà Nội có công trình biểu tượng mới ở công viên Thống Nhất

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được đặt tại công viên Thống Nhất, tạo hình bằng bê tông cốt thép và phủ gốm men lam vẽ trên nền sứ trắng. Đây là công trình kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - TPHCM (8/10/1960-8/10/2025) và 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Ngày 12/10, tại Công viên Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội, UBND phường Hai Bà Trưng cùng một số đơn vị tổ chức lễ cắt băng khánh thành khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - TPHCM (8/10/1960-8/10/2025) và 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

quang-canh-le-cat-bang-khanh-thanh-khoi-bieu-tuong-trai-tim-tinh-yeu-viet-nam.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai khẳng định Sở đã tổ chức họp nhằm đánh giá, phê duyệt nội dung và hình thức nghệ thuật của khối biểu tượng. Các ý kiến tại biên bản cuộc họp nhận thấy khối biểu tượng có ý tưởng rõ ràng, hình thức thẩm mỹ phù hợp, có giá trị nghệ thuật. Vị trí đặt khối biểu tượng cũng phù hợp, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị và không gian công cộng.

Khối biểu tượng do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thiết kế. Họa sĩ Thu Thủy cũng là người thực hiện công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng ở Hà Nội và Lá cờ gốm ở Trường Sa.

pho-giam-doc-so-van-hoa-va-the-thao-ha-noi-le-thi-anh-mai-phat-bieu-khai-mac-3102.jpg
Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội - Lê Thị Ánh Mai - phát biểu.

Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được đặt cùng trống đồng và chim bồ câu hòa bình. Họa sĩ Thu Thủy chia sẻ về ý tưởng thiết kế: "Trống đồng được đặt trong lòng hình chim bồ câu cách điệu thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ở các cạnh bên của chữ Việt Nam là họa tiết kỷ hà của trống đồng. Trên bề mặt chữ Việt Nam là hình ảnh thân thuộc của phong cảnh thiên nhiên và các di sản kiến trúc thể hiện bề dày lịch sử của ba miền Bắc - Trung - Nam”.

Đại diện miền Bắc có các hình ảnh kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến như Khuê Văn Các, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên. Miền Trung có hình ảnh tiêu biểu của TP Huế như Đại Nội Huế, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền. Đại diện cho miền Nam có hình ảnh tòa nhà UBND TPHCM, bến cảng Nhà Rồng, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco hay cảnh sông nước miền Tây.

hoa-si-thu-thuy-va-tac-pham-khoi-bieu-tuong-trai-tim-tinh-yeu-viet-nam.jpg
hoa-si-thu-thuy-gan-hinh-toa-nha-uy-ban-nhan-dan-len-chu-m.jpg
Cận cảnh công trình.

Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được tạo hình bằng bê tông cốt thép và phủ gốm men lam vẽ trên nền sứ trắng. Nhóm họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hà dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thiện. Một số hình ảnh công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Nẵng có sự tham gia đóng góp ký họa kiến trúc của họa sĩ Nguyễn Đăng Tuấn từ Quảng Trị.

Khối trái tim đặt trước chữ Việt Nam được ghép nên từ hàng nghìn viên gốm hình hạt lúa và hàng trăm cánh hoa đào, hoa mai. Trong đó, những bông hoa đào đỏ thắm ghép thành hình bản đồ Việt Nam.

Ngọc Ánh
#Hà Nội #biểu tượng #Trái tim tình yêu #Công viên Thống Nhất #nghệ thuật #kiến trúc #hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục