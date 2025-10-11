Sách của tác giả đoạt giải Nobel cháy hàng

TPO - Nhà văn Hungary László Krasznahorkai - chủ nhân giải Nobel văn học 2025 - có một số tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam. Tiểu thuyết của ông đắt hàng ngay sau đêm công bố giải thưởng.

Nhà văn Hungary László Krasznahorkai được công bố giành giải Nobel văn học 2025 vào chiều 9/10 (theo giờ Việt Nam). Ông có một số tác phẩm nổi tiếng như Satantango (Vũ điệu quỷ Satan), War & War (Chiến tranh và chiến tranh), Baron Wenckheim’s Homecoming (Lễ trở về của Nam tước Wenckheim).

Trong đó, hai tác phẩm Chiến tranh và chiến tranh và Vũ điệu quỷ Satan đã được phát hành ở Việt Nam. Ngày 10/10, đại diện công ty sách Nhã Nam - đơn vị phát hành tác phẩm của László Krasznahorkai - cho biết khi tên của nhà văn 71 tuổi được Viện hàn lâm Thụy Điển xướng lên, cơn sốt các tác phẩm của ông bùng phát.

Nhà văn Hungary László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại Gyula, Hungary.

"Sáng 10/10, dưới nhà sách còn ít cuốn Vũ điệu quỷ Satan, vậy mà đến chiều đã hết sạch", đại diện Nhã Nam thông tin. Đơn vị này cũng cho biết sẽ cố gắng để tác phẩm của Krasznahorkai László sớm trở lại và đến tay độc giả.

Đơn vị kinh doanh sách có tiếng là Bình Bán Books cũng cho biết tổng kho đã hết sạch tác phẩm của nhà văn đoạt giải Nobel. Tuy nhiên, chủ thương hiệu này cũng trấn an độc giả, khẳng định cuốn tiểu thuyết sẽ được tái bản rất nhanh.

László Krasznahorkai là tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người Hungary. Ông nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết cực kỳ khó và kén người đọc, thường được gắn mác là hậu hiện đại, với chủ đề u sầu và u sầu ảm đạm.

Krasznahorkai được vinh danh với nhiều giải thưởng văn học. Trước Nobel văn học, ông từng giành giải Kossuth của Hungary và giải thưởng quốc tế Man Booker năm 2015 cho tác phẩm được dịch sang tiếng Anh.

Vũ điệu quỷ Satan tạm hết hàng. Ảnh: Nhã Nam.

Vũ điệu quỷ Satan - tác phẩm đầu tay - lấy bối cảnh tại một khu trại biệt lập, tiểu thuyết mở ra một chuỗi ngày mưa thu dai dẳng. Trong khu nông trang hoang vắng chỉ còn chừng một tá dân trụ lại, cùng với hôi thối bốc mùi của những mưu đồ lụn bại, những phản trắc, bất thành, bất tín. Tiểu thuyết được cấu trúc như một điệu tango, mỗi chương lại là một đoạn văn dài không có ngắt dòng, giống như vũ điệu kéo dài bất tận.

Cuốn sách này được giới thiệu là một mê cung văn chương thử thách độ kiên nhẫn của người đọc. Các câu dài, quanh co không có dấu chấm tạo nên thương hiệu của László Krasznahorkai.

