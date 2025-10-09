Tổ chức đấu giá, quyên góp cho người dân vùng lũ

TPO - Sau khi tạm hoãn do ảnh hưởng của bão Matmo, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở lại vào ngày 10-12/10. Sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn cùng nhiều tiết mục đặc sắc. Ban tổ chức sẽ đấu giá thiện nguyện nhằm quyên góp, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 10-12/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện hứa hẹn là một sân khấu đa sắc, nơi tinh hoa văn hóa năm châu hội tụ.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được định vị là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm, với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường tình hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Lễ hội quy tụ 48 quốc gia tham dự, trong đó có 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và có 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Ngày hội Văn hóa thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, trình chiếu phim, dân vũ, mỹ thuật, trang phục quốc tế, Lễ hội Áo dài, Ngày hội Sách quốc tế Hà Nội… mang đến không gian trải nghiệm đậm sắc màu toàn cầu giữa lòng Thủ đô.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đêm khai mạc và bế mạc diễn ra tối 10/10 và 12/10 tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Chương trình khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Chương trình bế mạc gây ấn tượng khi có sự tham gia của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng và cảm xúc. Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping nhằm thể hiện sự hội tụ của năm châu bằng ngôn ngữ ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Các tiết mục nghệ thuật cho Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh Đình Toán.

Bên cạnh đó, Con đường văn hóa mở ra hành trình khám phá đa quốc gia. Du khách có thể ghé thăm gần 50 không gian văn hóa của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Philippines... để tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ và phong tục đặc trưng. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và các nước bạn, lưu lại những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ.

Ngoài ra, sân khấu tròn sẽ là nơi các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế trình diễn các tiết mục đặc sắc như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn cùng các điệu múa, bản nhạc truyền thống đến từ Nhật Bản, Nga, Cuba, Mông Cổ, Indonesia...

Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL - cho biết lễ hội không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hoá trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Đây cũng là dịp để các nước thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

"Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh", bà Nguyễn Phương Hòa thông tin.

Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế khẳng định lễ hội không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.