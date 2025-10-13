Hoàng Thùy Linh trình diễn ‘See tình’ khiến Hoàng thành Thăng Long bùng nổ

TPO - Xuất hiện trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh mang hit “See tình” - ca khúc từng “phủ sóng” toàn châu Á - đến với khán giả quốc tế. Tiết mục sôi động khiến không gian Hoàng thành Thăng Long bùng nổ.