Khoảng một triệu lượt khách đổ về Hoàng thành Thăng Long dịp cuối tuần

TPO - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được tổ chức từ ngày 10-12/10 ở Hoàng thành Thăng Long đã đón khoảng một triệu lượt khách. Lễ hội là nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, đồng thời khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người, thể hiện tinh thần đoàn kết trong đa dạng của nhân loại.

Tại Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội tối 12/10 ở Hoàng thành Thăng Long, đại diện ban tổ chức lễ hội cho biết đã đón khoảng một triệu lượt khách trong ba ngày diễn ra.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) - cho biết Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ý tưởng này hướng tới việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại thủ đô Hà Nội - nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người. Lễ hội cũng là bức tranh sống động về sự đoàn kết trong đa dạng của nhân loại.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) - phát biểu tại Lễ bế mạc lễ hội.

"Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn, tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa... Đồng thời, chúng ta cũng khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế", Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu.

Đại sứ quán các nước tham gia được ban tổ chức lễ hội tặng quà lưu niệm.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới với thông điệp: "Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương", lễ hội còn có chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện với tổng số kinh phí 2,5 tỷ đồng, trong đó toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương tại Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh, hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho nhân dân, lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường.

Tiết mục nghệ thuật mở màn Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 10-12/10, với sự tham gia của 48 quốc gia, tổ chức quốc tế, nhiều không gian, sự kiện văn hóa đặc sắc như triển lãm Con đường văn hóa, chương trình trình diễn trang phục quốc tế với chủ đề Bước chân di sản, chương trình chiếu phim giới thiệu văn hóa nghệ thuật, Ngày hội sách, các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia, và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của ca sĩ Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... cùng nhiều ca khúc mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật Việt đến bạn bè quốc tế.