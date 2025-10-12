Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Bức ảnh khiến làng túc cầu dậy sóng

Hương Ly

TPO - Tấm ảnh Lamine Yamal thân mật bên Nicki Nicole trên chiếc sofa đang khiến làng túc cầu thế giới dậy sóng.

screenshot-2025-10-12-at-191156.png
screenshot-2025-10-12-at-191021.png
Khoảnh khắc Nicole và Yamal trong lần mới nhất bị bắt gặp hẹn hò. Đây là lúc Yamal tạm rời xa sân cỏ vì chấn thương. Các CĐV bắt đầu lo cho thần đồng bóng đá người Tây Ban Nha, khi việc say đắm vào tình yêu có thể khiến anh xao nhãng sự nghiệp, giống nhiều siêu sao bóng đá từng rơi vào vết xe đổ.
nicki-nicole-y-lamine-yamal.png
Bộ đôi hot nhất nhì làng bóng đá hẹn hò từ tháng 8. Khi đó, Yamal bị bắt gặp rời hộp đêm cùng Nicole lúc 4h. Tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ mới 18 tuổi, song đã có tình trường được cho là dày đặc các mối quan hệ. Trước đó, Yamal vướng tin đồn hẹn hò cùng người tình lớn hơn 12 tuổi Fati Vazquez.
steptodowncom599537.jpg
Nicole, sinh năm 2000 là rapper/ca sĩ/nhạc sĩ người Argentina. Trước khi hẹn hò Yamal, Nicole từng có mối tình ồn ào với rapper Peso Pluma. Tháng 2/2024, Nicole và Pluma chia tay sau khi chàng trai vướng tin đồn ngoại tình. Mối tình giữa Nicole và Yamal từng bị đồn thổi kết thúc chỉ sau 12 ngày, song ngôi sao Barcelona tự mình dập tan tin đồn.
nicole.jpg
Nhiều CĐV nói Nicole may mắn khi chiếm được trái tim của ngôi sao hàng đầu làng bóng đá hiện tại. Tuy nhiên, không ngẫu nhiên Nicole vào tầm ngắm của Yamal, khi cô đã và đang có sự nghiệp âm nhạc khá đồ sộ. Nicole đang là ngôi sao âm nhạc đình đám ở Argentina nói riêng và làng nhạc Latin nói chung.
nicole-6941.jpg
Nicole đã phát hành 4 album trong sự nghiệp âm nhạc, phần lớn đều để lại dấu ấn. Cô là ca sĩ bản xứ đầu tiên có ca khúc dẫn đầu ở Argentina Hot 100, đứng thứ 48 trong ngày ra mắt tại BXH hot 100 Tây Ban Nha. Mamichuba - bản hit hot gần 700 triệu lượt nghe/xem trên YouTube - chính là sản phẩm giúp Nicole đạt thành tựu lớn khi cô kết hợp cùng Trueno và Bizarrap.
nicole-2.jpg
nicole-3.jpg
Ở sự nghiệp âm nhạc độc lập, Nicole có nhiều sản phẩm nổi bật như Colocao (185 triệu view), Wapo Traketero (179 triệu view).
dlbeatsnoopcom-3000-bwdjvgrf6n.jpg
Xuất thân là rapper, cá tính âm nhạc của Nicole mạnh mẽ. Thân hình của giọng ca sinh năm 2000 cũng nóng bỏng, không ngại diện đồ "thiếu vải" để sexy trên sân khấu.
dlbeatsnoopcom-3000-w3cilsbrok.jpg
Khi sản phẩm Mamichuba gây bùng nổ các BXH âm nhạc, Nicole từng là "cỗ máy" biểu diễn ở các festival, khắp các quốc gia thịnh hành nhạc Latin. Một năm qua, sự nghiệp âm nhạc của Nicole tĩnh lại. Cô được nhắc đến nhiều vì đời tư, với các mối tình, đặc biệt là khoảng thời gian ở cạnh Yamal.
lamine-yamal-0105060834.jpg
g3c07mtxyaapn-q.jpg
Có sự trùng hợp là từ lúc hẹn hò Nicole, Yamal bắt đầu chấn thương nhiều hơn. CĐV của Yamal nói riêng và CLB Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha nói chung tràn vào các trang cá nhân của Nicole, đề nghị ca sĩ này "giữ gìn" Yamal. Có quá nhiều trường hợp cầu thủ sa ngã, đánh mất sự nghiệp vì ăn chơi. Do đó, tình trạng hiện tại của Yamal bắt đầu khiến CĐV lo lắng, nhất là khi ngôi sao này mới 18 tuổi.
Hương Ly
#Lamine Yamal #nick nicole #wags #Nicki Nicole #Lamine Yamal #bóng đá #tình yêu #ca sĩ Argentina #thần đồng bóng đá #đời tư cầu thủ

