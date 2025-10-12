Bức ảnh khiến làng túc cầu dậy sóng

TPO - Tấm ảnh Lamine Yamal thân mật bên Nicki Nicole trên chiếc sofa đang khiến làng túc cầu thế giới dậy sóng.
Khoảnh khắc Nicole và Yamal trong lần mới nhất bị bắt gặp hẹn hò. Đây là lúc Yamal tạm rời xa sân cỏ vì chấn thương. Các CĐV bắt đầu lo cho thần đồng bóng đá người Tây Ban Nha, khi việc say đắm vào tình yêu có thể khiến anh xao nhãng sự nghiệp, giống nhiều siêu sao bóng đá từng rơi vào vết xe đổ.
Ở sự nghiệp âm nhạc độc lập, Nicole có nhiều sản phẩm nổi bật như Colocao (185 triệu view), Wapo Traketero (179 triệu view).
Có sự trùng hợp là từ lúc hẹn hò Nicole, Yamal bắt đầu chấn thương nhiều hơn. CĐV của Yamal nói riêng và CLB Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha nói chung tràn vào các trang cá nhân của Nicole, đề nghị ca sĩ này "giữ gìn" Yamal. Có quá nhiều trường hợp cầu thủ sa ngã, đánh mất sự nghiệp vì ăn chơi. Do đó, tình trạng hiện tại của Yamal bắt đầu khiến CĐV lo lắng, nhất là khi ngôi sao này mới 18 tuổi.