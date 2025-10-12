Tình trạng đáng báo động

TPO - Yêu cầu khắt khe về ngoại hình trong ngành công nghiệp Kpop khiến nhiều nữ thần tượng Kpop phải bằng mọi cách duy trì cân nặng ở mức 40 kg. Tuy nhiên, không ít trong số họ thừa nhận bị ảnh hưởng sức khỏe.

Ai cũng biết ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc có yêu cầu cao về ngoại hình. Gầy gần như là quy định bắt buộc mà mọi thần tượng phải tuân thủ, đặc biệt là phái nữ.

Họ phải luyện tập nhiều giờ mỗi ngày và ăn uống theo chế độ khắt khe để có được vóc dáng phù hợp với tiêu chuẩn biểu diễn.

Nhiều sao nữ từng công khai chia sẻ về chế độ ăn ít ỏi đến mức cực đoan trong giai đoạn siết cân. Tiêu biểu như IU có chế độ ăn kiêng nổi tiếng khắp Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác: ăn táo buổi sáng, một củ khoai lang buổi trưa và ly protein (hoặc sữa) để kết thúc ngày.

Soyou, cựu thành viên Sistar, từng giảm đến 8 kg trong thời gian ngắn bằng chế độ ăn một bữa/ngày và uống nhiều nước lạnh nhằm làm giảm cảm giác đói.

Việc ăn uống kiêng khem thực sự mang lại hiệu quả về giảm cân, nhưng không đảm bảo về mặt sức khỏe thể chất. IU thừa nhận phương pháp của mình không lành mạnh, khuyên fan đừng bắt chước. Trong khi đó, Soyou bị mất sức và tụt huyết áp.

Seunghee ăn uống kiêng khem để siết cân, nhưng sức khỏe cũng xuống dốc theo.

Seunghee của nhóm Oh My Girl tiết lộ trên kênh YouTube Mim PD chỉ nặng 40 kg. Sao nữ sinh năm 1996 từng cho biết giảm 8 kg trong vòng chưa đầy một tháng. Cô chỉ ăn một quả táo và một gói thạch konjac (làm từ củ nưa) mỗi ngày.

Trong bài kiểm tra InBody (đo chỉ số cơ thể), chuyên gia cảnh báo Seunghee cân nặng đang ở mức dưới khỏe mạnh so với chiều cao của cô (1,59 m). Theo chuyên gia, tập thể dục quan trọng, nhưng ăn uống hợp lý cũng phải được lưu tâm.

Khi được hỏi liệu cân nặng thấp có ảnh hưởng đến việc biểu diễn không, Seunghee thừa nhận: “Tôi thường cảm thấy yếu và chóng mặt”.

Sau lời cảnh báo của bác sĩ, Seunghee cùng các thành viên trong nhóm bắt đầu dự án “lấy lại sức khỏe”, tập trung vào chế độ ăn uống điều độ và tập luyện cân bằng.

Vấn đề tương tự từng xảy ra với HyunA, cựu thành viên 4Minute. Xuất hiện trên chương trình YouTube Season B Season của Bi Rain vào tháng 5/2024, cô chia sẻ: "Hồi đó, tôi nặng 40 kg. Tôi có thể hoàn thành toàn bộ lịch trình chỉ với một miếng gimbap (cơm cuộn). Sức khỏe của tôi bắt đầu suy sụp vào khoảng 26 tuổi. Tôi muốn biểu diễn thật tốt, nhưng cơ thể không cho phép".

Người quản lý cũ của ngôi sao sinh năm 1992 cũng đề cập đến chủ đề này trên chương trình The Manager (đài MBC): "HyunA ngất xỉu nhiều lần trong quá trình ăn kiêng. Cuối cùng chúng tôi phải phân công nhân viên theo dõi để cô ấy không làm quá sức".

Kể từ đó, HyunA tăng khoảng 8 kg. Nữ hoàng gợi cảm Kpop nhấn mạnh cảm thấy khỏe mạnh hơn nhiều với cân nặng hiện tại.

HuynA tăng cân đáng kể so với thời chỉ 40 kg.

Khi những trải nghiệm của Seunghee và HyunA được lan truyền trực tuyến, mạng xã hội ngập tràn thông điệp bày tỏ sự quan tâm, kêu gọi công ty quản lý ưu tiên sức khỏe hơn ngoại hình.

“Sức khỏe là trên hết" là bình luận nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.