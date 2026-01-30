Xử phạt thủy điện Sông Liên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dù chưa được giao đất trên thực địa, thế nhưng Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên vẫn triển khai thi công hạng mục kênh dẫn trên phần đất rộng 14 ha. Trước vi phạm trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính 700 triệu đồng và buộc hoàn tất thủ tục giao đất theo quy định.

Ngày 30/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên (địa chỉ thôn Suối Loa, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) với số tiền 700 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công ty này đã sử dụng đất khi Nhà nước đã có quyết định cho thuê nhưng chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Cụ thể, ngày 28/6/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định cho Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên thuê đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Liên 1, hạng mục kênh dẫn, tại xã Ba Thành và Ba Động (huyện Ba Tơ cũ, nay là xã Ba Động).

Tuy nhiên, dù chưa được bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp này đã tổ chức thi công, sử dụng hơn 14 ha đất để xây dựng hạng mục kênh dẫn của dự án.

6463b2c707ac89f2d0bd.jpg
Thi công khi chưa được giao đất, Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên bị phạt 700 triệu đồng.

Trước vi phạm trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên phải hoàn tất các thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa theo đúng quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn quy định mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Năm 2023, trong quá trình thi công dự án thủy điện Sông Liên 1, nhà thầu của Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên đã đổ hơn 13.000 m3 đất, đá xuống sông Liên tại 2 vị trí, gây ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường.

Trong đó, tại đoạn kênh lớn dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1 (thuộc thôn Trường An, xã Ba Động), quá trình đào khoét mương đã phát sinh khoảng 9.000 m3 đất, đá. Số đất đá này được xe tải vận chuyển và đổ lấn dòng sông Liên, tạo thành bãi thải cao gần 10 m, lấn ra lòng sông khoảng 15 m, kéo dài khoảng 60 m. Đơn vị thi công còn tận dụng bãi đất đá này để làm đường vận chuyển thiết bị, máy móc phục vụ dự án.

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên với số tiền 90 triệu đồng do đổ thải, trữ đất đá không đúng nơi quy định.

Nguyễn Ngọc
