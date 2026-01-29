Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long thông tin kết quả Đại hội Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông tin nhanh về những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 134 điểm cầu Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

vl-7684.jpg
Hội nghị đã thông tin về những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Vĩnh Long.

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được thông tin về những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tập trung thông tin về phong trào Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong trong kỷ nguyên mới, Chương trình Phát triển toàn diện thanh niên Vĩnh Long; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Hội nghị cũng quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác xây dựng Đoàn; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

cuong.jpg
Anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh trong việc nâng cao nhận thức chính trị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Long. Các cấp bộ Đoàn khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Anh Cường cũng cho biết, hội nghị nhằm tập trung phổ biến các nội dung cốt lõi, mục tiêu đột phá về chuyển đổi số, khởi nghiệp. Triển khai các chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa. Qua đó giúp cán bộ, đoàn viên nắm vững các nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ I để thực hiện.

Cảnh Kỳ
#Đoàn Vĩnh Long #Đại hội Đảng #Nghị quyết #Tuổi trẻ #Thanh niên #Xây dựng Đoàn #Phát triển #Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long

