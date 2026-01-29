Học sinh trải nghiệm gói bánh chưng, gây quỹ từ thiện

TPO - Ngày 29/1, hàng nghìn học sinh Trường THCS Dịch Vọng đã tham gia trải nghiệm chương trình “Sắc Xuân Dịch Vọng 2026” và quyên góp quỹ từ thiện “Mùa Xuân yêu thương” với nhiều hoạt động sôi nổi, giàu ý nghĩa giáo dục và nhân văn.

Chương trình “Sắc Xuân Dịch Vọng 2026” được tổ chức sôi nổi với các hoạt động như hội thi gói bánh chưng, hội chợ Tết “Sum vầy”, gây quỹ từ thiện “Mùa Xuân yêu thương” cho học sinh bản Én, Thanh Hóa...

Chia sẻ với Báo Tiền Phong, TS. Phạm Thị Như Hoa - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng cho biết, ngày hội hôm nay là dịp để các em học sinh được đắm mình trong không khí Tết cổ truyền, tìm hiểu và tự hào về vẻ đẹp văn hóa của các vùng miền đất nước và bạn bè năm châu trong Ngày hội Sắc màu...

Học sinh tham gia hội thi gói bánh chưng.

Qua từng gian hàng Tết, từng chiếc bánh chưng vuông vắn, từng điệu múa, lời ca, từng nụ cười rạng rỡ… chúng ta cảm nhận rõ nét một thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Thông qua chương trình quyên góp từ thiện “Mùa xuân yêu thương”, mỗi học sinh Dịch Vọng hôm nay sẽ biết mở lòng mình ra để nghĩ tới người khác, biết san sẻ những điều nhỏ bé chân thành để làm nên những điều ý nghĩa, lớn lao.

"Từ những món tiền nhỏ, những cuốn vở mới, những chiếc áo ấm, những gói bánh, hộp kẹo giản dị… tình yêu thương của thầy và trò nơi đây sẽ được gửi tới các em học sinh vùng khó khăn, trước mắt là các em học sinh Trường Tiểu học Nam Cát - bản Én, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa", TS. Phạm Thị Như Hoa cho biết.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào việc trao tặng máy tính và thiết bị công nghệ phục vụ dạy học; tặng áo ấm, cặp sách, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức hoạt động trồng cây phủ xanh đồi trọc, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và gieo mầm những giá trị nhân văn bền vững.

Ban Giám hiệu nhà trường đã trao quà hỗ trợ cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ ngày hội, các lớp tham gia trang trí trại theo chủ đề “Ngày hội Sắc màu”, tái hiện không gian văn hóa ba miền với cờ hoa, biểu tượng dân gian, trang phục truyền thống và các tiểu cảnh Tết đặc sắc.

Song song với phần trang trí, khu ẩm thực vùng miền cũng được tổ chức phong phú, giới thiệu những món ăn tiêu biểu của các vùng miền trên cả nước, góp phần giúp học sinh và phụ huynh trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam.