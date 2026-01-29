Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kết nối nguồn lực, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo cho người khuyết tật

TPO - Tại chương trình giới thiệu “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026”, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cam kết trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật.

Chiều nay 29/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị giới thiệu Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026”.

Tham dự chương trình có chị Đào Việt Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

tienphong-ngayhoithanhnien5.jpg
Anh Phạm Văn Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho biết, Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026” hướng đến khai phóng tiềm năng con người, đặt người khuyết tật vào vị trí quan trọng của tiến trình phát triển, không chỉ là đối tượng được bảo trợ mà là chủ thể tích cực tham gia, sáng tạo và đóng góp tích cực cho xã hội.

Thông qua sự kiện, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam mong muốn tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, minh bạch, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí truyền thông cùng chia sẻ góc nhìn, kết nối nguồn lực và đồng hành trong công tác xây dựng, lan tỏa một hệ sinh thái hỗ trợ người khuyết tật theo hướng toàn diện, bền vững và có chiều sâu.

“Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy xã hội từ ‘trợ giúp’ sang ‘trao quyền’, từ ‘bảo trợ’ sang ‘đồng hành’, từ nhìn vào khiếm khuyết sang nhìn thấy tiềm năng. Người khuyết tật không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà là một phần quan trọng của tiến trình đó, với vai trò là người lao động, người sáng tạo và người truyền cảm hứng”, anh Thành nhấn mạnh.

tienphong-ngayhoithanhnien.jpg

INSPIRE FEST 2026 cũng là cam kết của Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật.

Tại sự kiện, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã công bố giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng”. Giải thưởng nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, góp phần giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống.

Hội cũng sẽ biên soạn và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu chăm sóc người khuyết tật gửi về.

tienphong.jpg
Đại diện Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam ký kết hợp tác với các đơn vị. Ảnh: Lâm Đăng Hải
tienphong-ngayhoithanhnien4.jpg

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI trên nền tảng LuyenAI.vn. Các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ năng số, phát triển nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền vững.

Xuân Tùng
