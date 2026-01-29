Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Ninh Bình ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

TPO - Theo thỏa thuận hợp tác giữa Báo Tiền Phong và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền hiệu quả về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tỉnh Ninh Bình; phối hợp tổ chức và triển khai sự kiện, diễn đàn, tọa đàm… chuyên đề gắn với các vấn đề thời sự, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, của đất nước.

Ngày 29/1, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, Báo Tiền Phong và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh lễ ký kết giữa Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Về phía Tỉnh Đoàn Ninh Bình có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; anh Bùi Chính Thức – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; chị Ngô Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi; chị Phạm Thị Hải Yến – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; anh Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên, Báo Tiền Phong.

Cùng dự chương trình có người đẹp Phạm Giáng My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2022; người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh – Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: Xuân Tùng

Theo biên bản thỏa thuận, trong giai đoạn 2026 – 2030, hai đơn vị cam kết hợp tác tuyên truyền hiệu quả các chương trình, hoạt động lớn do Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Tuyên truyền kết quả về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thông tin về phong trào “Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong trong kỷ nguyên mới”; công trình phần việc triển khai 3 khâu đột phá của Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình.

Hai đơn vị cũng sẽ nghiên cứu, phối hợp tổ chức và triển khai các sự kiện, diễn đàn, tọa đàm… chuyên đề gắn với các vấn đề thời sự, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, của đất nước.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Ngọc Nam và Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Lan tỏa hình ảnh tích cực của tuổi trẻ

Phát biểu tại lễ ký kết, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã chia sẻ nhiều dấu ấn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, chương trình giữa Báo Tiền Phong và ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (cũ) trước đây, trong đó có nhiều nội dung gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cùng với những nội dung phối hợp trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Ninh Bình (mới) là hình mẫu trong công tác truyền thông.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Với thế mạnh của một tờ báo tuổi trẻ, chúng tôi luôn xác định hoạt động Đoàn, hoạt động thanh niên luôn là nguồn cảm hứng, nguồn tư liệu không bờ bến, không giới hạn để khai thác cung cấp đến bạn đọc cả nước", nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.

Nhấn mạnh cam kết đồng hành, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Báo Tiền Phong không chỉ đồng hành, hỗ trợ truyền thông, còn mong muốn phối hợp Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cùng nhiều lĩnh vực khác. Qua đó, lan tỏa hình ảnh tích cực của tuổi trẻ địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng chia sẻ về những hoạt động tầm cỡ quốc gia mà Báo đang tổ chức như Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, Siêu cúp Bóng đá, Chủ nhật Đỏ, Hoa hậu Việt Nam... và mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng hưởng từ phía Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Chăm lo phát triển toàn diện thanh thiếu nhi

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình chia sẻ, Tỉnh Đoàn Ninh Bình hiện là một trong những đơn vị mạnh của cả nước về bộ máy và nhân sự, với sự chủ động trong các mô hình hoạt động.

Anh Nam cũng bày tỏ, mỗi cán bộ Đoàn luôn tự hào về Báo Tiền Phong – cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ cả nước, với bề dày truyền thống hơn 72 năm qua. Anh Nam bày tỏ mong muốn mô hình phối hợp hiệu quả này sẽ được nhân rộng ra các tỉnh thành khác.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình đề xuất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực để góp phần đồng hành, phát triển toàn diện cho thanh niên. "Chúng tôi mong rằng sẽ còn nhiều sự quan tâm hơn nữa, không chỉ lĩnh vực tuyên truyền mà còn phối hợp ở các lĩnh vực khác. Mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng phát triển và bền chặt hơn nữa", anh Nam bày tỏ.

Tại chương trình, đại diện hai đơn vị đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra một giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng về sự đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng tặng quà lưu niệm Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Trần Ngọc Nam tặng quà lưu niệm tới Báo Tiền Phong. Ảnh: Xuân Tùng