Mỗi sáng kiến, sản phẩm của tuổi trẻ phải gắn với chất lượng hoạt động các cơ quan tham mưu của Đảng

Ngày 29/1, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong kỷ nguyên mới”. Dự và chỉ đạo tọa đàm, có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tọa đàm tập trung trao đổi về những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định trách nhiệm, hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới đối với tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong kỷ nguyên mới; Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; Trao đổi các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương vững mạnh, hiện đại; Đề xuất kiến nghị, định hướng lớn nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Đoàn viên, thanh niên tham dự tọa đàm.

Theo chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đang trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở tầm chiến lược. Chính vì vậy, mỗi suy nghĩ, mỗi sáng kiến, mỗi sản phẩm công việc của tuổi trẻ đều gắn chặt với chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu của Đảng.

Vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả của tuổi trẻ trong tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, ứng dụng chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở; qua đó làm rõ vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Qua đó, gợi mở được những vấn đề mới, góp phần bổ sung luận cứ thực tiễn quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian tới.

Toàn cảnh tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động nghiên cứu sâu các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn của Đại hội; từ đó, liên hệ chặt chẽ với chức trách, nhiệm vụ được giao, chuyển hóa tinh thần Nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

"Các bạn cần tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững lập trường tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương phải thực sự là lực lượng tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không chỉ bằng lý luận, mà bằng chính chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả tham mưu của mình", Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nói.

Các phong trào, hoạt động của Đoàn phải thực sự trở thành môi trường rèn luyện, thử thách, phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; qua đó, góp phần xây dựng nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và cho các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian tới.