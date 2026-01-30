Hoàn thành giải phóng hơn 13 ha mặt bằng cho Khu đô thị mới G19 tại Đông An

TPO - Khu đô thị mới G19 (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 13 ha. Dự án có tổng mức đầu tư ước tính gần 2.200 tỷ đồng, cách Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia hơn 2km.

Ngày 30/1, UBND xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế 6 hộ dân trong tổng số 400 hộ dân để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu đô thị mới G19.

Lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc cho biết, trong sáng 30/1, UBND xã đã tiến hành cưỡng chế 6/400 hộ dân để GPMB cho Khu đô thị mới G19. Còn lại đều đồng thuận bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, xã cũng đã di dời 160 ngôi mộ để tạo mặt bằng sạch cho dự án. Như vậy, đến nay xã Thiên Lộc đã giải phóng mặt bằng hơn 13ha cho dự án này.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có quyết định về việc giao cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên 9.672,8 m² đất (đợt 1) tại xã Thiên Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19.

Trong đó, hơn 2.000 m² đất xây nhà ở liền kề được Nhà nước thu tiền sử dụng đất. Diện tích còn lại có chức năng đất công cộng (cây xanh, ao hồ và đường giao thông) không được kinh doanh thương mại.

Khu đô thị mới G19 được quy hoạch trên quỹ đất rộng hơn 26 ha, hướng tới hình thành một khu đô thị đồng bộ với quy mô dân số khoảng 4.440 người.

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ đưa ra thị trường khoảng 230 căn nhà liền kề và biệt thự cao từ 3–5 tầng; đồng thời phát triển ba tòa nhà nhà ở xã hội cao từ 10–30 tầng, cung cấp gần 900 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu vực trong trung và dài hạn.

Dự án nằm giáp Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông; cách Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hơn 2 km.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính gần 2.200 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 244 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tiến độ triển khai dự kiến hoàn thành vào năm 2029.